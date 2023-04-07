Köprü faciasında ölenler anıldı, 4 kişi 11 yıldır kayıp

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2012 yılında köprünün çökmesi sonucu Filyos Nehri'ne düşerek yaşamını yitiren 15 kişi için anma töreni yapıldı. Kayıp 4 kişi ise 11 yıldır bulunamadı.

6 Nisan 2012'de Çaycuma ilçesi girişinde bulunan 252 metrelik köprünün 48 metrelik bölümü bir anda çöktü. O esnada köprüde yürüyen 4 kişi ve 11 kişinin içinde olduğu bir minibüs köprüyle birlikte Filyos Nehri'ne düştü. Aradan geçen 11 yıla rağmen kayıp olan dönemin belediye başkanı Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21), Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu (59) ise bulunamadı.

Köprü faciasının yaşandığı yerde her yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreni düzenlendi. Törene Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Askerlik Şube Başkanı Astğ. Hüseyin Yüksel, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi partiler, faciada hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı. Hayatını kaybeden 15 can için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından Filyos Nehri'ne karanfiller bırakıldı.

Tören sonrası gazetecilere konuşan Kaymakam Mehmet Göze, "11 yıl önce burada hayatını kaybedenler vatandaşlar için anma merasimi nedeniyle burada bulunduk. Kur'an tilavetiyle programımıza başladık.ruhlarına hediye ettik. Hepsini rahmetle anıyoruz. Hem ilçemiz özelinde hem ülkemiz genelinde bu tip facialardan afetlerden bir an evvel uzaklaşmak, kurtulmak ve başımıza gelmemesi temennisiyle buradan bunu neticelendiriyoruz" diye konuştu.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da "2012 yılında Türkiye günlerce buraya kilitlendi. 15 vatandaşımızı burada kaybettik. Hatta 4 cesede halen ulaşılamadı. Önleyici tedbirler alarak bu tür olayların tekrar tekrar yaşanmamasını sağlamaktır. Tabiat olayları belli zamanlarda tekrar eden önüne ne bulduysa katıp götüren olaylardır" dedi. - ZONGULDAK