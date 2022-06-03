Konyaaltı'na Görkemli Atatürk Anıtı - Haberler

Konyaaltı Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi (AÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında Konyaaltı'na Atatürk Anıtı yapılacak. Belediye Başkanı Semih Esen, "Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümü için Konyaaltı'mıza yakışır bir Atatürk Anıtı kazandırmak istiyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) arasında, Atatürk Anıtı yapımıyla ilgili iş birliği protokolüne Belediye Başkanı Semih Esen ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan imza attı. Önce çamurdan modellenip daha sonra kalıba dökülecek ve fiberglas maddeden oluşacak Atatürk Anıtı'nın yaklaşık 3 metre yüksekliğinde olması planlanıyor.

Başkan Esen, Anıt'ın açılışını 29 Ekim'de, Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünde yapacaklarını söyledi.

KONYAALTI'NA YAKIŞACAK

Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümü için, Konyaaltı'na yakışır bir Atatürk Anıtı kazandırmak istediklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Ulu Önder'in fikirlerine, azmine, fedakarlık ve kararlılığına iyiden iyiye ihtiyacımız olduğu şu günlerde, Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile yapacağımız heykelin çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Konyaaltı'nda yaşayan vatandaşlarımızın da bu anıtın yapımından duyacakları mutluluğu tahmin edebiliyorum" dedi.

ÖRNEK PROTOKOL

Akdeniz Üniversitesi'nin hem sanatsal hem de teknolojik olarak Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu söyleyen Esen, yaptıkları protokolün Akdeniz Üniversitesi ile iş birliklerinin artarak devam etmesinde iyi bir adım olmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Ortak çalışmalarının diğer kurumlara da örnek olmasını dilediğini belirten Esen, üniversite ile sosyal, sanatsal ve teknolojik anlamda iş birliklerinin devam etmesi için çalışmalar yapacaklarını vurguladı. Toplum olarak herkesin yüzünü üniversitelere ve üniversitelerdeki bilimsel çalışmalara çevirmeleri gerektiğini söyleyen Esen, gerek kurumsal gerekse de bireysel olarak ihtiyaç duyulan her şeyin üniversitelerde bulunabildiğine işaret etti.

ANLAMLI PROJE

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e iş birliği için teşekkür eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çok anlamlı bir projeye imza attıklarını dile getirdi.

İmza töreninde söz alan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem de fakültenin, tarihinde ilk defa AÜ dışında mezuniyet töreni gerçekleştireceğini söyledi.

Törenin Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceğini belirten Yöndem, ev sahipliği yaptığı için Başkan Esen'e teşekkür etti.

Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Hanife Neris yüksel ise "Bu süreç başladığından beri ben çok heyecanlıyım. Çünkü konu Atatürk. Semih Başkan beni bir şekilde bulduğu zaman çok sevindim. Beni son derece heyecanlandıran bir süreç" dedi.

ANKA / Yerel