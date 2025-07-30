Konya'nın Ilgın İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Konya'nın Ilgın ilçesinde sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 15.6 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, saat 06.40'da Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel