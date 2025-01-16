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Konya İl Müftüsü'nden Depremzedelere Düğün ve Çeyiz Yardımı Projesi

Konya İl Müftüsü'nden Depremzedelere Düğün ve Çeyiz Yardımı Projesi
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Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Malatya'da gerçekleştirilecek 'Yuvalar Kuruyoruz' projesinde, depremzede 100 çifte düğün ve çeyiz yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, düzenledikleri " Malatya'da Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" projesi çerçevesinde 100 çiftin hayallerine kavuşacağını söyledi.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanan " Malatya'da Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" projesiyle ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Öge, projelerinin temel amacının depremde hayalleri yıkılan, umutlarını yitiren ihtiyaç sahibi depremzede gençlere yeni bir umut ve taze bir heyecan olmak olduğunu belirterek, "6 Şubat'ta ülkemiz asrın felaketi diye nitelendirelen elim bir depremle karşı karşıya kaldı. 11 ilimizde büyük bir coğrfyayı etkileyen bu depremlerde kardeşlerimizin hayatını her alanda ve her anlamda olumsuz etkileyen büyük felaket sonrasında duyulan ihtiyaçlardan bir tanesi de evlilik ve çeyiz meseledi idi. Bu ihtiyacın karşılanması için paydaşlarımızla bir araya gelerek 'Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı' projelerini gerçekleştiriyoruz. Bunlardan deprem bölgesinde üçüncüsünü, genel itibariyle ülke çapında dokuzuncusunu şubat ayında inşallah Malatya'da gerçekleştireceğiz" dedi.

Müftü Prof. Dr. Ali Öge, projelerin hayata geçirilmesinde ve geliştirilmesinde katkıları bulunan başta Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı olmak üzere, katkılarından dolayı tüm paydaşlara teşekkür etti. Toplantıya, Mehir Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Özdemir, Mehir Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tekin ve basın mensupları katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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