Konya haber! Edirne'deki Çeltik Tarlalarında Hastalık Oluştu

Konya habere göre Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kızkapan köyündeki çeltik üreticileri, hasada sayılı günler kala tarlalarında hastalıkla karşı karşıya kaldı. Üreticiler, uzun taneli çeltik çeşidinin ekili olduğu tarlalarda hastalık olduğunu, ciddi verim kaybının yaşanacağını söyledi. Çeltik üreticisi Ali Işık, "Malım yanıyor. 200 kilo mal biçeceğim, onu da kooperatife vereceğim" dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kızkapan köyündeki çeltik üreticileri, hasada sayılı günler kala tarlalarında hastalıkla karşı karşıya kaldı. Üreticiler, uzun taneli çeltik çeşidinin ekili olduğu tarlalarda hastalık olduğunu, ciddi verim kaybının yaşanacağını söyledi. Çeltik üreticisi Ali Işık, "Malım yanıyor. 200 kilo mal biçeceğim, onu da kooperatife vereceğim" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan'na bağlı Kızkapan köyünde çeltik üreticisiyle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Gaytancıoğlu, devletin üreticiye sahip çıkması gerektiğini belirtti.

"ÇELTİKÇİNİN GÖZÜNÜ OYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Çeltik tarlasında hastalık olduğunu, bu yıl ciddi verim kaybı yaşanacağını kaydeden Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Çeltikte üretim çok zor. Su içinde yapılıyor. Üretici, 2 yıldan beri ithalatçılarla uğraşıyor. Cumhuriyet tarihinin en fazla ithalatı yapılıyor. 2 seneden beri zarar ediyor. Bu sene fiyat beklentisi yüksek. Ekiliş alanları azaldı. Bu, uzun taneli bir çeşit. Üretici, yaklaşık 9 bin-9 bin 500 TL'yi buraya gömdü. İyi bir fiyat bekliyor. 20 lira fiyat istiyor ama çeltikler yanıyor şu anda. Risk çok fazla. Biz, bu parayı isterken boşuna istemiyoruz. Riski çok fazla olan bir ürün dalı bu. O nedenle çeltikçinin gözünün içine bakması gerekirken gözünü oymaya çalışıyorlar. Su vermemeye çalışıyorlar. Pahalı vermeye çalışıyorlar. Gübre, mazotu pahalı veriyorlar üreticiye. Dışarıdan ithalat yapıyorlar. Biz de üretmek istiyoruz."

"SON 3 GÜNDÜR BU HALE GELMEYE BAŞLADI"

Çeltik üreticisi Ali Işık ise hastalık oluşan tarlasında verim kaybı yaşayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Durum ortada. Bu, benim malım. Benim bu tarladan biçeceğim ürün, en fazla 200 kilogram. Yem fiyatına vereceğim. Randıman yapmayacak. Kalite sıfır. Biz bunlarla nasıl başa çıkacağız, birileri bana anlatsın. Suya, oturdukları yerde yüzde 45 zam yapıyorlar. Neye dayanarak yapıyorlar? Sezonun başında zaten yüzde 200 koydular. Bu zaten bize yüktü. Ben suyu kesmişim, malım yanıyor. 200 kilo mal biçeceğim, onu da kooperatife vereceğim. Bunu seçmedim, içinden tek tek toplamadım. Bu cameoların yüzde 80'ninde hastalık var. Son 3 gündür bu hale gelmeye başladılar. Çoğu çiftçinin su kesildiği için haberi yoktur. Tarlasına gitmemiştir. Durum ortada. Yüzde 45'lik zammı buradan toplayacağız, kooperatife vereceğiz. Biz de ne kalırsa onlarla idare etmeye çalışacağız."

"BİZE DESTEK OLUN"

Bir diğer çeltik üreticisi Rıdvan Küçük de hükümetten yardım beklediğini ifade ederek, "90-100 kilogram dönümüne gübre atıyoruz. Yüzde 500 zam ne demek? Bu adam nasıl kalkınacak? Hem istiyorsun, 'üretim yap'... Cumhurbaşkanımız ne dedi; 'Ekilmedik, boş yer bırakmayın'. Bırakmadık. Gelin bize yardımcı, destek olun. Biz de size destek olalım" dedi.

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CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu

Çeltik üreticisi Ali Işık

Çeltik üreticisi Rıdvan Küçük