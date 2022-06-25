Konya'da Oğlunun Suriyelilerin Saldırısına Uğradığını İleri Süren Anne: "Çocuğumu Kapının Önüne Çıkaramaz Hale Geldim, Buna Bir Dur Deyin"

TANER ÖZAY

Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Korkmaz Altıntepe, bir grup Suriyelinin oğluna saldırdığını, oğlunun kaçarken ayak bileğini kırdığını ileri sürdü. Korkmaz Altıntepe, "Yeter artık. Ben çocuğumu kapımın önüne çıkaramaz hale geldim. Bizim çocuklarımız hiç mi oynamayacak? Hiç mi nefes alamayacak? Yetkilileri göreve davet ediyorum; buna bir dur deyin" dedi. Aile, olayla ilgili Bosna Hersek Karakolu'na giderek şikayetçi oldu.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde 20 Haziran Pazartesi günü oğlunun parkta oynarken bir grup Suriyelinin saldırısına maruz kaldığını öne süren Zeynep Korkmaz Altıntepe, şöyle konuştu:

"TEDAVİ İÇİN UZUN BİR SÜREÇ GEREKİYOR"

"20 Haziran Pazartesi günü Konya Selçuklu Bosna Herkes Mahallesi'nde çocuğum arkadaşı ile parkta hava almak için otururken 3 tane Suriyeli gelip çocuğumun kafasına kayısı fırlatıyor. Oğlum, 'Bunu neden yapıyorsunuz? Kavga etmiyorum. Kavga etmek istemiyorum kardeşim' dediğinde 'Bize kardeşim değil abi diyeceksin' diyerek çocuğumu tartaklayıp, daha sonra çocuğuma bıçakla yürüdüler. Bıçakla kovaladıklarında çocuğum kendisini kurtarabilmek için duvardan atlayarak ayak bileğini kırdı. Şu an çok parçalı bir kırığı var. Tedavi için uzun bir süreç gerekiyor. Uzun bir fizik tedavi gerektiriyor. Ne olacağı kesin belli değil ayrıca benim çocuğum Kistik Fibrozis hastası, yüzde 90 engellidir.

"YETER ARTIK BUNA BİR DUR DEYİN"

Ben bu çocuğu, bu yaşa getirebilmek için hastanelerde çok mücadeleler verdim. Şu an bir Suriyeli gelip, hiçbir suçu günahı yokken benim kapımın önünde çocuğumu darp edip, bıçak çekip ayağının bu hale gelmesine sebep olmuşlardır. Artık buna bir dur demeliyiz. Yeter artık. Ben çocuğumu kapımın önüne çıkaramaz hale geldim. Bizim çocuklarımız hiç mi oynamayacak? Hiç mi oturmayacak? Hiç mi nefes alamayacak? Yetkilileri göreve davet ediyorum. Buna bir yaptırım yapın. Buna bir dur deyin."

Zeynep Korkmaz Altıntepe'nin eşi, Bosna Hersek Karakolu'na giderek olayla ilgili şikayetçi oldu.

ANKA / Yerel