Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti

İbrahim Kalın'dan Şam'a sürpriz ziyaret
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Konya'da Miraç Kandili'nde Yangın Faciası İçin Dua

Konya'da Miraç Kandili'nde Yangın Faciası İçin Dua
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Miraç Kandili'nde camileri dolduran vatandaşlar, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için dua etti. Sultan Selim Camii'nde yatsı namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okundu.

Konya'da Miraç Kandili'nde camileri dolduran vatandaşlar, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için dua etti.

Miraç Kandili'nde Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Camii'nde yatsı namazını eda etmek isteyen birçok vatandaş, namaz öncesi camiyi doldurmaya başladı. Mübarek gecede yatsı namazı kılınarak, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
img

Göztepe maçı için açıkladığı prim dudak uçuklattı
img

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isme göre tek bir nedeni var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

10 dakikada tarihi geri dönüş!
Fenerbahçe 10 dakikada 3 tane attı: Oğuz'un golü ağızları açık bıraktı

Oğuz'un golü ağızları açık bıraktı
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.