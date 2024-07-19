Konya'da Köpek Eğitim Merkezi: Hassas Burunlu Köpekler Göreve Hazır

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Birol Meki, kendi imkanlarıyla kurduğu köpek eğitim merkezinde, farklı branşlarda eğittiği hassas burunlu köpekleri birçok görev için zorlu bir eğitimden geçiyor.

Eğitimleri tamamlanan özel köpekler, belgelerini aldıktan sonra ise doğal afetler başta olmak üzere birçok alanda etkin olarak göreve hazır oluyor. Konya'nın Hadim ilçesinde küçüklüğünden beri kurt köpeklerine ilgisi olan 36 yaşındaki Birol Meki, kendi imkanları ile kurduğu eğitim merkezinde temel itaat, ileri itaat, alan koruma, canlı arama, kadavra arama gibi farklı branşlarda 15'e yakın köpekle özel olarak ilgileniyor. Birol Meki'nin yetiştirdiği köpekler, özellikle afetlerde canlı arama ve kurtarmada görev alıyor.

"Türkiye'nin neresinde olursa olsun göreve katılıyorum"

Köpek Eğitmeni Birol Meki, "Çocukluğumdan beri kurt köpeği besledim. Bu işi son 7 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Arama kurtarma olarak çiftlik açtık. Burada depremlerde görev alabilecek köpekleri yetiştiriyorum ayrıca Türkiye'nin her bir yanından temel itaat, ileri itaat, alan koruma, şeklinde köpekler yetiştirip eğitim veriyorum. AFAD'ın düzenlemiş olduğu uluslararası canlı arama sınavlarında köpek yetiştirerek daha sonra belgesini alıp, AFAD öncülüğünde Türkiye'nin neresinde olursa olsun örneğin bir deprem olduğun da göreve katılıyorum. En son 6 Şubat depreminde de Hatay'da köpeğim gece ile görev almıştım. Orada 18 insan tespit etmişti. Görev alan köpeğimin tespit ettiği yerlerden Konya itfaiyesi 18 kişiyi canlı olarak çıkardı" dedi.

"6 Şubat depreminde hayat kurtararak hedefime ulaştım"

'Gece' ismini vererek yetiştirdiği köpeği ile 6 Şubat depreminde 18 kişiyi canlı olarak yer tespiti yaptığını anlatan Birol Meki, "Köpeklerimi yetirirken düşündüm bir 'ben bu kurtları besliyorum ama bunları boş beslemeyeyim. Bir işe yarasın emeğim boşa gitmesin insanlık adına bir faydam olsun' diye düşündükten sonra araştırdım sağ olsun Ankara'da bir hoca buldum. Onun sayesinde onun yönlendirmesiyle bu işe atıldım. İlk köpeğim 'Oscar', Alman çoban köpeği daha sonra gece mix F1 köpeğim 'Gece' onu hazırladım. Depremden sonra köpeğim gece, öldü. Şimdi şu an sınavlara hazırlandığım 'Mondi' canlı arama köpeği onunla devam ediyorum. Hedefim zaten benim çocukluğumdan beri, 'bir kurt köpek eğiteceğim ve bu köpek de Allah göstermesin bir deprem olursa insan kurtaracağım' dedim ve sonunda keşke olmasaydı ama 6 Şubat depreminde hayat kurtararak hedefime ben orada ulaştım. Bundan sonra da dünyanın neresinde olursa olsun devletin ve AFAD müsaade verdiği sürece bu tür doğal afet çalışmalarına katılmak isterim" şeklinde konuştu.

"Bu türlere sevgini verdiğin sürece, olmayacak hiçbir şey yok"

Özel eğitimli köpek yetiştiriciliğinde hedeflerini sıralayan Meki, "Daha farklı köpekler yetiştirmek istiyorum iz takibi, canlı arama, kadavra hem devletim yönünden olsun, hem çok üst düzeyleri daha farklı köpeklerle bu işi büyütmek istiyorum. Konya'nın Hadim ilçesi kırsalında kaldığım için çok zorluk var. Yapacağım şeye birden ulaşamıyorum çünkü elde edemiyorum. Mesela enkaz alanı lazım bana enkaz alanı yok burada. Enkaz alanı çalışmak için buradan çıkıyorum Ankara, Afyon, İstanbul, İzmir gibi illeri tek tek geziyorum. Bu deprem köpekleri başlangıcı burada yapabilirsin ama devamını sağlamak için ona canlı bir yeri göstermen lazım. Bire bir anlatman lazım, bende enkazları geziyorum. Oralarda çalıştırıyorum. Burası sadece bana başlangıç olarak, üretim olarak yaptığım bir yer ama ben severek yapıyorum ve bu türlere sevgini verdiğin sürece, zamanını ayırdığın sürece olmayacak hiçbir şey yok. Özellikle iz köpeklerinde bu ırklarda gerçekten verdiğinizi alırsınız" diye konuştu. - KONYA