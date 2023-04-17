Konya'da Kadir Gecesi coşkusu

Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi havadan görüntülendi

KONYA - Konya'da Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Konya'da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlana Meydanı'nı doldurdu. Kadir Gecesi'ni Mevlana Meydanı'nda idrak etmek isteyen binlerce kişi alana gelerek saf tuttu. Meydanın dolup taştığı mübarek gecede vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua etti. Meydanda namaz kılan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

Mevlana Meydanı'na gelen vatandaşlar, mutlu ve sevinçli olduklarını söyledi. Namazını kılan Mustafa İlik, "Çok mutlu ve huzurlu olduğumuz bir gece, inşallah rastlamışızdır. Bu gece bin aydan hayırlı bir gece. Kur'an-ı Kerim'in semadan dünyaya indirildiği gece. Bu yüzden Rabbimizden mağfiret diliyoruz. Bunları söylerken tüylerim diken diken oluyor. İnşallah Rabbimizin mağfiretine, bağışlamasına muvaffak oluruz. Herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

Fadıl Taş ise, "Yüce Kadir Gecesi'ne ulaştığımız için şükürler ediyoruz. Rabbimize hamdediyoruz. Geldik buraya dua edeceğiz. Elimizi semaya açacağız" diye konuştu.