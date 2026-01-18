Deri ve sanatı buluşturup el emeğiyle saat kordonu yapıyor

Konya'da el emeğiyle deri saat kordonu yapan Yavuz Erdal, eşiyle birlikte çalıştığı küçük iş yerinde sanat eseri çeşit çeşit deri kordonları saatlerle buluşturuyor.

El emeğiyle üretilen deri saat kordonları ile hem geleneksel sanatları yaşattıklarını hem de saatlere estetik bir dokunuş kattıklarını belirten Yavuz Erdal, yaklaşık 10 yıldır deri saat kordonu imalatı yaptıklarını söyledi. Erdal, tamamen el işçiliğiyle hazırlanan özel tasarım kordonlarıyla yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüklerini ifade etti. Deri ustası Yavuz Erdal, "Bu işi yaklaşık 10 yıldır yürütüyoruz. Aynı zamanda saat alım-satımı, vintage dediğimiz eski model, antika değerindeki saatlerin alım satımını yapıyoruz. Bu macera kendi saatlerimize kordon yapma şekliyle başladı. Ama daha önceden deriye olan hobim, deriye olan ilgim de vardı. Biraz daha geliştirdik. Daha önce aksesuar, işte tabanca kılıfı, bıçak kılıfı gibi deri malzemeler yapıyorduk. Bunu saat kordonuna çevirdik. Biraz da süreç aldı. Halen de devam ediyor. Özellikle kendi saatlerimize yurt dışı tarafında, iç piyasada, lokal pazarda da satış yapmaktayız. Dikiş veya diğer ayrıntıları daha görsel amaçlı kozmetik ayrıntılarını eşim yapıyor. Bu şekilde bu işi yürütüyoruz" dedi.

"Bir taraftan geleneksel, sanatsal faaliyet, diğer taraftan da ihtiyaca yönelik bir işlem yapıyoruz"

Çelik kordonlu, silikonlu, kanvas olan saatlerin hepsini deriye dönüştürebildiklerini ifade eden Yavuz Erdal, "Bütün modelleri itinayla uygulayabiliyoruz. Yani bu kordonları yaparken biraz derinin kendine has dokusuyla bütünleşmiş sanatsal dokunuşlar da yapıyoruz. Ebru sanatının bununla birleşmesi, kompakt yapılması, deri dövme sanatıyla özel elle boyama şeklindeki modellerimiz de var. Elle dikiyoruz, tüm süreçleri tamamen elle yapıyoruz. Hiçbir makine kullanmıyoruz. Bu şekilde bu faaliyetleri yürütüyoruz. Bir taraftan geleneksel, sanatsal faaliyet, diğer taraftan da ihtiyaca yönelik bir işlem yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ortalama 600-700 TL'den başlayıp bin lira civarına kadar çıkabiliyor"

Fiyat aralığının kullanılan derinin türüne göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Yavuz Erdal, "Vaketa dediğimiz deriler biraz daha farklı fiyatları, kroko dediğimiz deriler farklı. Alış maliyetlerini göz önüne alarak bir de yapma süreci, her kordonu yapma süreci aynı olmuyor, değişkenlik gösteriyor. Bu bağlamda fiyatları değişiyor ama ortalama 600-700 TL'den başlayıp bin lira civarına kadar çıkabiliyor. Yurt dışı fiyatlarımız biraz daha farklı. Çünkü girdi maliyetleri değişkenlik gösteriyor. Kargo fiyatları maliyet unsuru oluşturduğundan biraz daha farklı oluyor. İç piyasadaki fiyattan biraz daha farklı yurt dışı fiyatlarımız da mevcut. Ama makul fiyatlar tutmaya çalışıyoruz. Türkiye'de tamamen bizim tekniğimizde yapan var ama çok geniş bir yelpaze yok yani bizim de takip ettiğimiz, onlar da bizi takip ediyorlar. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da da böyle dükkan şeklinde, kurumsal yapı şeklinde değil ama daha amatör şekilde yapan arkadaşlarımız var. Güzel ustalar var Türkiye'de, deri kordon ustaları var. Yurt dışında da bizim özellikle takip ettiğimiz iyi ustalarımız var. Onlarla da sürekli etkileşim halindeyiz. Yani teknikler konusunda, kullanılan malzeme konusunda, daha iyiye geliştirme yönüyle sürekli iletişim halindeyiz" şeklinde konuştu.

Daha önce ev hanımı olduğunu, 4 yıl önce bu işe başlayarak eşiyle beraber iş yaptıklarını belirten Sadiye Erdal ise, "Sabah geliyoruz. 24 saat beraberiz zaten. Beraber yürütmeye çalışıyoruz. Gelen müşterimizin kolunda gördüğümüz zaman o daha çok hoşumuza gidiyor. Bu şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - KONYA