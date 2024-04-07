Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Konya'da çocuklara teravih namazı sonrası hediyeler verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde teravih namazına gelen çocuklar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

İlçenin Fevzipaşa Camisinde çocukların namaza katılmalarını teşvik etmek ve camiyi sevdirmek için yapılan etkinlikle çocuklara teravih namazı sonrası hediyeler veriliyor. Cami İmam Hatibi Mustafa Kabakçı ve Müezzin Muhammet Özyürek ile cami cemaati el ele vererek Ramazan ayı boyunca her gün çocuklara balon, çikolata, şeker gibi hediyeler verdi. Namaz sonu ise çocuklara kısa dini bilgiler verildi. Teravih namazı sonrasında ise verilen hediyelerle çocuklar sevindiriliyor. Ayrıca ilçede bulunan Yükseliş Camisi, Eski Apak Camisi gibi birçok camide çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor. İmam ve müezzinin çocuklara camiyi sevdirmek ve camiye gelen çocuk sayısı ile ilgisini artırmak için yaptıkları anlamlı etkinlikler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Fevzipaşa Camisi İmam Hatibi Mustafa Kabakçı, camilerin çocukların manevi ve ruhi yönüne olumlu etkiler yaptığını ifade ederek, "Amacımız Ramazan ayımızda hem teravih, sahur, iftar bilinci oluşturmak hem de çocukların gönüllerinde unutamayacakları bir anı bırakmak" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karapınar Müezzin Konya Cami Yerel Haberler Yerel Yaşam Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title