Konya'da çocuklara teravih namazı sonrası hediyeler verildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde teravih namazına gelen çocuklar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

İlçenin Fevzipaşa Camisinde çocukların namaza katılmalarını teşvik etmek ve camiyi sevdirmek için yapılan etkinlikle çocuklara teravih namazı sonrası hediyeler veriliyor. Cami İmam Hatibi Mustafa Kabakçı ve Müezzin Muhammet Özyürek ile cami cemaati el ele vererek Ramazan ayı boyunca her gün çocuklara balon, çikolata, şeker gibi hediyeler verdi. Namaz sonu ise çocuklara kısa dini bilgiler verildi. Teravih namazı sonrasında ise verilen hediyelerle çocuklar sevindiriliyor. Ayrıca ilçede bulunan Yükseliş Camisi, Eski Apak Camisi gibi birçok camide çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor. İmam ve müezzinin çocuklara camiyi sevdirmek ve camiye gelen çocuk sayısı ile ilgisini artırmak için yaptıkları anlamlı etkinlikler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Fevzipaşa Camisi İmam Hatibi Mustafa Kabakçı, camilerin çocukların manevi ve ruhi yönüne olumlu etkiler yaptığını ifade ederek, "Amacımız Ramazan ayımızda hem teravih, sahur, iftar bilinci oluşturmak hem de çocukların gönüllerinde unutamayacakları bir anı bırakmak" dedi. - KONYA