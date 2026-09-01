Konya'da 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni

Konya'da 2026-2027 Adli Yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya Adliye Sarayı'nda düzenlenen program Atatürk anıtına çelenk koyulması ile başladı. Programda konuşan Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, "Savunmanın temsilcileri olarak; mesleğimizin onurunu, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerini ve adil yargılanma hakkının yaşamsal önemini, toplumun ortak vicdanına katkı sunmak amacıyla bir kez daha kamuoyuna hatırlatma sorumluluğundayız. Adalet, hukuk devletinin varlık sebebi; bağımsız ve tarafsız yargı ise adaletin vazgeçilmez teminatıdır. Bir ülkede hukukun üstünlüğünden söz edilebilmesi, yalnızca kanunların varlığıyla değil; hukuk kurallarının herkese eşit uygulanması, yargının bağımsız ve tarafsız olması, mahkeme kararlarının eksiksiz ve gecikmeksizin yerine getirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla mümkündür. Bizler, bağımsız savunmayı, meslek örgütlerimizin özerkliğini ve hukukun üstünlüğünü koruma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Yeni adli yıl, yalnızca yargının kurucu unsurları olan avukat, hakim ve savcıların değil, bütün yurttaşların adalet mücadelesinin yılı olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026-2027 Adli Yılı'nın hukukun üstünlüğünün ve adalete duyulan güvenin güçlendiği bir dönem olmasını diliyor; tüm meslektaşlarımızın ve yargı camiamızın yeni adli yılını kutluyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı