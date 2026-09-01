Haberler

Konya'da 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni

Konya'da 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’da 2026-2027 Adli Yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da 2026-2027 Adli Yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya Adliye Sarayı'nda düzenlenen program Atatürk anıtına çelenk koyulması ile başladı. Programda konuşan Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, "Savunmanın temsilcileri olarak; mesleğimizin onurunu, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerini ve adil yargılanma hakkının yaşamsal önemini, toplumun ortak vicdanına katkı sunmak amacıyla bir kez daha kamuoyuna hatırlatma sorumluluğundayız. Adalet, hukuk devletinin varlık sebebi; bağımsız ve tarafsız yargı ise adaletin vazgeçilmez teminatıdır. Bir ülkede hukukun üstünlüğünden söz edilebilmesi, yalnızca kanunların varlığıyla değil; hukuk kurallarının herkese eşit uygulanması, yargının bağımsız ve tarafsız olması, mahkeme kararlarının eksiksiz ve gecikmeksizin yerine getirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla mümkündür. Bizler, bağımsız savunmayı, meslek örgütlerimizin özerkliğini ve hukukun üstünlüğünü koruma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Yeni adli yıl, yalnızca yargının kurucu unsurları olan avukat, hakim ve savcıların değil, bütün yurttaşların adalet mücadelesinin yılı olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026-2027 Adli Yılı'nın hukukun üstünlüğünün ve adalete duyulan güvenin güçlendiği bir dönem olmasını diliyor; tüm meslektaşlarımızın ve yargı camiamızın yeni adli yılını kutluyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride

Altının kaderi belli oluyor! Tüm gözler açıklanacak veride
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü

Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü
Fenerbahçe'ye uçarak gol atmıştı! İşte o yıldızın yeni takımı

Fenerbahçe'ye uçarak gol atmıştı! İşte o yıldızın yeni takımı
Gülistan Doku soruşturmasında çember daralıyor! 30. tutuklama kararı verildi

Doku soruşturmasında çember daralıyor! Cezaevine gönderildi
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Filipinler'de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp

Köprü çöktü, araç nehre uçtu! 1 ölü, 3 kayıp
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı

Dünya o hareketini konuşuyor! Ne yaptığını sadece Türkler anladı