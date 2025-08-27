KONVAK 30. Yılını Kutladı, Başarılı Üyelere Ödül Verildi

Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (KONVAK)'ın kuruluşunun 30. yıl dönümünde, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Emekli İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bekir Şahiner'in de aralarında bulunduğu, kendi alanında mesleki başarı göstermiş üyelere ödül verildi.

KONVAK'ın kuruluşunun 30. yılı anısına bürokraside, sanat, spor ve siyaset alanında başarılarıyla kendilerini kanıtlamış Konyalılar için düzenlenen ödül töreni üyelerden büyük ilgi gördü. Siyaset kategorisinde AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Sekreteri Cüneyt Dayhan, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Menemen İlçe Koordinatörü, aynı zamanda Emekli İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Av. Bekir Şahiner altın ödülü sahibi oldular.

"Siyaseti bana sevdiren şey; milletimin duasıdır, sevgisidir"

Ödülünü Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Aydoğan'ın elinden alan Av. Bekir Şahiner, "Altın Başarı Ödülü"nü almanın onurunu yaşadığını ifade ederek, "Bu ödül yalnızca şahsıma verilmiş bir ödül değildir; bu ödül, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, omuz omuza yürüdüğümüz, gönül gönüle hizmet ettiğimiz aziz milletimize, davamıza ve özellikle de başarılarıyla her daim gurur duyduğum Konyalı hemşehrilerime aittir." dedi.

Siyasete girme nedenini açıklayan Şahiner, "Soruyorlar, 'siyaseti size sevdiren şey neydi' diye. Siyaseti bana sevdiren şey; milletimin duasıdır, sevgisidir, samimiyetidir. Çünkü siyaset; makam için, koltuk için yapılmaz. Siyaset; milletin derdine derman olmak için, yarınlarımızı inşa etmek için yapılır. Benim hikayem, bir çocuğun gözlerindeki umutla başladı. Bir annenin duasıyla güç buldu. Bir yaşlının elini tutup da 'evladım, hakkı savun' dediği anda siyasetin gerçek anlamını gördüm. İşte siyaseti bana sevdiren şey, bu milletin yüreği, vicdanı ve samimiyetidir! Konyalı hemşehrilerimiz, Konya şehrinde siyasete yaptıkları katkılarla her daim öncü olmuşlardır. Bizler de İzmir'de yaşayan Konyalı hemşehriler olarak, aynı birlik ve beraberlikten aldığımız güçle bu güzel şehre, İzmir'e de katkı sağlamalı, hizmet etmeyi en büyük görev bilmeliyiz." diye konuştu. - İZMİR