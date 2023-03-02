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Kontrollü minare yıkımında işçi yaralandı

Yerel Haberler

Adana'da depremde zarar gören bir cami minaresi kontrollü şekilde yıkılırken, minareden kopan parçalar bir işçinin yaralanmasına neden oldu.

Adana'da depremde zarar gören bir cami minaresi kontrollü şekilde yıkılırken, minareden kopan parçalar bir işçinin yaralanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 şehri etkiledi. Deprem sonucu Adana'da da 13 bina yıkılırken, 200 bina ağır hasar aldı. En çok hasar alan yapılardan biri de camiler oldu. Adana'da bulunan bin 474 caminin 7'sinin minaresi depremde kendiliğinden yıkıldı. 150 cami minaresi ise hasar aldığı için tehlike oluşturmaya başladı. Bu nedenle minareler tek tek kontrollü şekilde yıkılmaya başladı. Bir minarenin yıkımı sırasında ise minareden kopan parça işçinin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan işçinin yardımına yanındaki arkadaşları koştu. İşçi, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yıkımdan sonra ortalığı toz bulutu kaplarken, o anlar ise cep telefonu tarafından anbean görüntülendi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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