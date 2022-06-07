Konserde evlilik teklifi yaptı - Haberler

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Konserde evlilik teklifi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Konserde evlilik teklifi yaptı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen gençlik konserinde sahneye çıkan genç kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen gençlik konserinde sahneye çıkan genç kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Erbaa Belediyesi LGS sınavına katılan ve önümüzdeki hafta YKS girmeye hazırlanan gençler için konser düzenledi. Pandemi süreci sonrası ilk kez gerçekleştirilen konsere Ferah Zeydan ile Turgay Saka katıldı. Meydanı dolduran gençler sanatçıların söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek doyasıya eğlendi. Turgay Saka'nın konseri sırasında Burakhan Subaşı kız arkadaşına sahnede evlilik teklifinde bulundu. Gençlik Meclisi adına konuşma yapması için sahneye davet edilen Esma Konyar'ın arkasından sahneye çıkan Burak Subası kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Esma Konyar erkek arkadaşının evlilik teklifini kabul etti.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, pandemi sebebiyle ara verdikleri gençlik konserinin ikincisini bu yıl yaptıklarını ifade ederek, "Her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyorsunuz. Bizler de sizleri mutlu etmek için mutlu ve umutlu Erbaa'yı inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlik festivalimizi yine düzenlemiş olduk. Araya pandemi girmesi nedeniyle bu tarz etkinliklere devam edememiştik. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sizlerin mutlu ve umutlu bir şekilde yaşaması için var gücümüzle çalışacağız. Temmuz ayında 22'incisini düzenleyeceğimiz Yaprak Festivalinde de etkinliklerle, konserler yapacağız" dedi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik Tokat Erbaa Yerel Haberler

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