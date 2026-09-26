Kongolu genç kadın, sınır dışı edilmekten kurtaran avukatın cenazesinde gözyaşı döktü

Antalya'da 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciyken oturma izniyle geçimini kazanmak için part-time çalışırken yakalanan ve sınır dışı edilmesinden avukatı sayesinde kurtulan Kongolu genç kadın, yıllar sonra genç yaşta hayatını kaybeden avukatı Ahmet Çevik'in cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Antalya Barosu'na kayıtlı insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Avukat Ahmet Çevik (43), önceki gün akşam saatlerinde evinde ölü olarak bulundu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Çevik'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınırken, genç yaşta hayatını kaybeden avukat için Antalya Barosu'nda tören düzenlendi. Genç avukatı son yolculuğuna uğurlamaya çok sayıda meslektaşı ve sevenleri katıldı. Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner ve meslektaşları Ahmet Çevik hakkındaki düşüncelerini dile getirirken, anma töreninde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.Ahmet Çevik'in yıllar önce kazandığı dava ile Türkiye'ye okumak için gelen Kongolu üniversite öğrencisini part-time çalıştığı için sınır dışı edilmekten kurtararak okulunu bitirmesine yardımcı olduğu ve yabancı öğrencilerin okurken geçimlerini sağlamak amacıyla yarı zamanlı çalışmalarına imkan tanıyan mahkeme kararına imza attığı öğrenildi.

Kongolu öğrenciyi sınır dışı edilmekten kurtardı

Törene katılanlar arasında gözyaşlarına boğulan yabancı uyruklu bir kadın dikkat çekti. İsminin Marleen Missoni olduğu öğrenilen kadına genç avukatın yıllar önce yardım eli uzatarak Kongo'dan öğrenci vizesi ile geldiği Antalya'da Akdeniz Üniversitesinde eğitim gördüğü dönemde geçimini sağlamak için yarı zamanlı geçici bir işte çalıştığı için sınır dışı edilmekten kurtardığı öğrenildi. Çevik'in Marleen Missoni'ye sınır dışı edilme kararı verilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı itirazla mahkemenin "Öğrenim görmek için ülkemizde bulunan yabancı öğrenciler, geçici işlerde çalışabilir" kararını verdiği ve onlarca yıllık yasanın değiştirilerek yabancı öğrencilerin Türkiye'de geçici işlerde çalışabilmesinin önünü açtığı öğrenildi.

"Onun sayesinde Türkiye'de kaldım'

Şu anda yaşamını Manavgat'ta sürdüren ve bir otelde çalışan Marleen Missoni, Çevik ile yollarının yaklaşık 6 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nde okurken para kazanmak için kuaförde çalıştığı sırada kaçak çalıştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmasıyla kesiştiğini söyledi. Çevik sayesinde davayı kazanarak Türkiye'de kaldığını söyleyen Marleen Missoni, "Benim oturma iznim vardı, ama çalışma iznim yoktu. Çalışırken polisler beni kaçak çalıştığım için yakaladı. Bana yurtdışına çıkmam için 30 gün süre verildi. Kolay olmadı ama, Ahmet bey sayesinde davayı kazandık. Onun sayesinde yabancı öğrenciler Türkiye'de çalışabiliyor. Hayatını kaybettiğini öğrendiğimde inanamadım. Çok iyi bir insandı, içim parçalandı. Onun sayesinde Türkiye'de kalabildim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı