Konak'ta Bilim Merkezi Kapılarını Açtı - Haberler

Konak Belediyesi'nin kente kazandırdığı Sancar Maruflu Bilim Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İçinde planetaryumun da bulunduğu Bilim Merkezi'nde ziyaretçiler eğlenirken öğreniyor, öğrenirken de eğleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile yetişkinlere açık olan Bilim Merkezi'ne girişler ise ücretsiz.

Konak Belediyesi tarafından Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde yapılan ve geçen günlerde törenle açılan Sancar Maruflu Bilim Merkezi, ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Toplum ile bilimi buluşturmak amacıyla Konak Belediyesi tarafından kente kazandırılan Bilim Merkezi, İzmir sevdalısı Sancar Maruflu'nun adını taşıyor. Her yaştan bireye hitap eden Bilim Merkezi, özellikle çocukların bilgiyi ve bilimi klasik yöntemlerin dışında korkmadan, keyif alarak öğrenebilmesi için tasarlandı. Deneysel çalışmaların yapıldığı Bilim Merkezi'nin içinde uzayı ve gök cisimlerini merak edenler için de bir planetaryum bulunuyor.

İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile yetişkinlere yönelik olarak hazırlanan ziyaret programı, Bilim Merkezi'ne ilk girişte bilgilendirme ile başlıyor. Ardından toplam 16 adet olan deney istasyonlarına geçilerek statik elektrik, elektromanyetik alan, elektrik ölçümü, yenilenebilir enerji ile ilgili bazı testler, deneyler yapılıyor. Ses, optik, optik yanılsama, mikroskop, fizik kanunları, Bernoulli kanunları, hava akış ile ilgili farklı deneyler ve testler de Bilim Merkezi programı içinde yer alıyor.

Deney istasyonlarındaki çalışmaların ardından ise planetaryuma geçilerek uzay ve gök cisimlerinin dünyasına yolculuk başlıyor. Planetaryumda, gelen ziyaretçilerin yaş gruplarına göre uygun filmler seçilerek bunlardan biri izleniyor. İzlenen filmler arasında gezegen, galaksi, uzay, büyük patlama başlıkları altındaki eğitici filmler yer alıyor. Grupların Bilim Merkezi içindeki bilim yolculuğu yaklaşık bir saat sürüyor.

REZERVASYONLU ZİYARET

Okullardan ve farklı çevrelerden gelen her yaştan bireyin Bilim Merkezi'ne yapacakları ziyaretin en verimli şekilde yapılabilmesi için bireysel ve grup ziyaretlerinin rezervasyonla yapılması gerekiyor. Rezervasyon için 0 532 350 97 51 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırılabilir.

ANKA / Yerel