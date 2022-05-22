Konak Belediyesi'nin Açtığı Kursla Güzellik Uzmanı Oldular - Haberler

Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Kültür Merkezi'nde açtığı güzellik uzmanlığı ve estetisyenlik kursu ilk mezunlarını verdi. Sertifikalarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan alan mezunların tamamına yakını iş sahibi oldu. Batur, Konak Belediyesi'nin kurslarında ellerine mesleklerini alan tüm kadınlarla gurur duyduklarını, onların azim, kararlılık ve özgüvenleriyle Türkiye'ye örnek olduklarını söyledi.

Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ilkini bu yıl düzenlediği Güzellik Uzmanlığı ve Estetisyenlik Kursunun mezunları sertifikalarını aldı. Usta Öğretici Pınar Özdemir'le birlikte kasım ayından bu yana cilt bakımı ve temel makyaj, kalıcı makyaj ve protez tırnak gibi alanlarda eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin mezuniyet ve sertifika töreni Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katılımıyla yapıldı.

Mezun olan kursiyerlere iş yeri açabilmeleri, güzellik uzmanlığı ve estetisyenlik alanında mesleklerini icra edebilmelerinde anahtar olacak sertifikalarını veren Başkan Batur, eğitmen Pınar Özdemir'e de emeklerinden dolayı teşekkür plaketi sundu.

Kursa katılanların bir kısmı sertifikalarını alır almaz güzellik salonlarında işe yerleşirken, bir kısmı da işyeri açtı. Kursa katılanlar arasından 30 kişi de aday öğretmen olmaya hak kazanandı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eğitmen Özdemir ile kursa katılan tüm kadınları tebrik ederek, "Kurslarımızdan mezun olup ellerine mesleklerini alan tüm Konaklı kadınlarla gurur duyuyoruz. Onların azim, kararlılık ve özgüvenleri Türkiye'ye örnek oluyor" dedi.

Güzellik uzmanlığı ve estetisyenlik kursunun usta öğreticisi Pınar Özdemir, kursiyerlerle birebir ilgilenerek yol haritası çıkardıklarını, mezuniyet dereceleri yetmeyenleri açık öğretime yönlendirerek eğitimlerini tamamlamaları sağladıklarını dile getirdi.

Açılan ilk meslek kursunun öğreticisi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özdemir, burada kadınların hayata ve birbirlerine tutunduklarını, meslek sahibi olurken bir yandan da sarsılmaz arkadaşlıklar kurduklarını belirti ve şunları söyledi:

"Burada kursa başlayan öğrencilerimiz için bir yol haritası hazırlıyoruz. En az lise mezunu olmak şartı var. Eğer kursa başlamak isteyen kişi lise mezunu değilse onu Halk Eğitim'in açık öğretimine yönlendiriyoruz. Mezun olduktan sonra kurslara katılıp sertifikalarını alabiliyorlar. Öğrencilerimizi mezun olduğunda mutlaka bir işe yerleştiriyoruz. Kasımda başlayan kursumuz mezunlarını verdi. 30'a yakın öğretmen adayı çıktı. Çoğu çalışma hayatına girdi, iş sahibi oldu. Bazıları dükkanlarını açtı. Burada çok fazla başarı öyküsü yazıldı. İşinden ayrılan, eşinden ayrılan, hayata sıfırdan başlayan, küllerinden yeniden doğan kadınlar bizim kursumuzda bir araya geldiler. Hayatlarında depremler yaşamış, yeniden başlamak zorunda kalmış kadınlar için meslek kursları çok önemli. Çünkü buradan mezun olduklarında onlar, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar oluyorlar. Özgüvenleri oluşuyor. Birbirileriyle de müthiş bir arkadaşlık ve bağ kurup, kadın kadının kurdu değil yurdu olma halini yaşıyorlar."