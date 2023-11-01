Konak Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. Kasım ayının ilk toplantısında, partilerin grup başkanvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutladı.

Konak Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının ilki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Konak Belediye Meclisi Başkan vekili Mahmut Esat Aslan'ın yönettiği toplantıyı İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ogün Sivri, İyi Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nazan Aruk ve MHP Konak İlçe Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Ölmez de takip etti. Her ay olduğu gibi kasım ayının ilk oturumunda da belediyenin son bir ayda gerçekleştirdiği hizmet ve faaliyetlerin anlatıldığı film gösterimi yapıldı.

MECLİS GRUPLARINDAN 100. YIL KUTLAMASI

Grup başkanvekillerinin Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü mesajlarıyla başlayan oturumda CHP Grup Başkanvekili Cenap Börühan, "29 Ekim'de özgürlüğü ve güçlü iradeyi kutladık. 100'üncü yılını kutladığımız Cumhuriyet'imiz yeni yüz yılında devlet ve millet aklı ile daha da güçlü hedeflere, daha da ileriye gidecektir. Cumhuriyet'imiz kutlu ve daim olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Özen de "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Daha nice yüz yıllar kutlanmaya devam edecek" sözleriyle 100'üncü yılı kutladı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Burcu Bostancıoğlu, 100'üncü yıl mesajında "Cumhuriyet'imizin değerlerini korumak ve geleceğe taşımak için birlikte, omuz omuza mücadele edeceğiz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında, büyük Atatürk'ün vizyonunu yaşatmanın ve güçlendirmenin kararlılığı içinde, sevgiyle, umutla ve azimle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verirken, MHP Grup Başkan vekili Ali Peynirci de "Milli mücadelenin sonucunda Büyük Atatürk'ün Türk milletine en büyük armağanı cumhuriyet rejimi olmuştur. Kendilerini, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Nice yüz yıllara" dedi.

TARİHİ PROTOKOL İÇİN BATUR'A TAM YETKİ

Açılış konuşmalarının ardından meclis gündemine geçildi. Konak Belediye Meclisi, Kıllıoğlu Hamamı restorasyonunda Valilik ile yapılacak protokol için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a tam yetki verdi. Yapılacak protokol kapsamında tarihi hamamın restorasyonu için katkı payı alınacak.

KONAK MECLİSİ'NDEN VEFA

Meclis üyeleri, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Konak Belediyesi Meclis Üyesi emekli öğretmen Nurten Serhadbeyi'ni unutmadı. Vefa örneği gösteren meclis, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Serhadbeyi anısına Balkanlardaki Türkçe eğitim veren öğretmenlerin de katılımıyla etkinlik düzenlenmesi kararı aldı.