Konak Belediye Başkanı Batur'dan Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun İzmir Mitingine Çağrı: 'Bu Pazar 14 Mayıs'ın Provasını Yapalım'

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçedeki sivil toplum örgütleri ile esnaf kuruluşlarını ziyaret ederek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Nisan Pazar günü Gündoğdu Meydanı’nda düzenleyeceği mitinge davet etti. Seçim akşamı tüm yurtta bayram havası olacağını söyleyen Batur, “Bu pazar 14 Mayıs’ın provasını yapalım. Tüm vatandaşlarımızı bayram yerine dönecek miting alanımıza bekliyoruz” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçedeki sivil toplum örgütleri ile esnaf kuruluşlarını ziyaret ederek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Nisan Pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge davet etti. Seçim akşamı tüm yurtta bayram havası olacağını söyleyen Batur, "Bu pazar 14 Mayıs'ın provasını yapalım. Tüm vatandaşlarımızı bayram yerine dönecek miting alanımıza bekliyoruz" dedi.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ilçedeki sivil toplum örgütleri ile esnaf kuruluşlarını tek tek ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Nisan Pazar günü saat 15.30'da İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge davet etti.

Başkan Batur, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Konak İlçe Başkanlığı, Konyalılar Vakfı, İzmir Pazarcılar Esnaf Odası ve İzmir Girit Mübadilleri Derneği'ni ziyaret etti. Sivil toplum örgütleri ve esnaf kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle de görüşen Batur'a, CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili adayları Ednan Arslan, Yüksel Taşkın, Devrim Barış Çelik ve CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından eşlik etti.

Başkan Batur, yaklaşan seçimlerin önemini vurguladığı konuşmasında, şunları söyledi:

"Ya karanlığa teslim olacağız ya aydınlığa çıkacağız. Ülke insanının dayanacak hali kalmadı. Bir yanda ötekileştiren, ayrıştıran dil yordu, yoruyor; öte yanda ekonominin zor şartları insanımızı bunalttı, bunaltıyor. Vatandaşın rahat nefes alabileceği bir alan kalmadı. Mutfaklardaki yangını biliyoruz. Bugün hangi vatandaşımızla konuşsak, hangi esnafa derdini sorsak, 'Yanıyoruz, her şey ateş pahası' diye dert yanıyor. İnsanların umudu da kalmadı, tükendi artık. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İşte bakın, bahar geliyor. Bize düze çıkmayı, maddi ve manevi olarak rahatlayacağımız, huzur içinde yaşayacağımız günleri vaat eden yeni bir yönetim, daha genç, daha güçlü olarak geliyor."

14 Mayıs akşamı da tüm Türkiye'de gerçek bir bayram havası olacağını söyleyen Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 14 Mayıs, daha büyük umutlarla geleceğimize sarıldığımız günlerin başlangıcı olacak. Buna yürekten inanıyorum. İşte bu günler için 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği İzmir mitingine sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz, esnaf kuruluşlarımız, tüm vatandaşlarımız destek olmalı. Çoluk çocuk herkesi tüm vatandaşlarımızı bayram yerine dönecek miting alanında bekliyoruz. Herkesi orada görmek istiyoruz. Çok güzel bir beraberlik zemininden, dayanışmadan aday olarak yükselen Sayın Kılıçdaroğlu'nun mitingi 14 Mayıs akşamının provası gibi olmalı. Bu pazar 14 Mayıs'ın provasını yapalım. İzmir, İzmir'e yakışanı bilir ve İzmir her zaman İzmir'e yakışanı yapar. Buna inancım sonsuz."