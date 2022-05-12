Komorlu İbrahim'in gözünden Eskişehir

ESKİŞEHİR (İHA) - Komor Adaları'ndan Eskişehir'e gelen Afrikalı İbrahim Nourdine; kentin kültürel değerlerinin Türkiye turizmi açısından çok değerli olduğunu ifade ederek, ayrıca Eskişehirlilerin hem sanatsal faaliyetlere hem de Eskişehirspor'a olan bağlılığından etkilendiğini vurguladı.

Hint Okyanusu'nun batısı ve Afrika Kıtası'nın ise doğusundaki Komor Adaları'ndan, Anadolu Üniversitesi'ne eğitim görmeye gelen İbrahim Nourdine; 2015'ten beri Türkiye'de yaşıyor. Ekonomi Bölümü lisans eğitimi tamamladıktan sonra Kültürel Turizm Pazarlaması çerçevesinde yüksek lisans çalışmalarını sürdüren Nourdine; gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde, turizmin etkisini araştırıyor. Eskişehir'e yerleştiğinde Fransızca haricinde hiçbir dil bilmediğini ve bu durumdan dolayı da kimi zaman sıkıntılar çektiğini ifade eden Komorlu öğrenci Nourdine, ancak Türkçe öğrendikten sonra Eskişehir'den keyif aldığını dile getirdi. Mitsamiouli kentine bağlı olan Ouhozi bölgesini, Eskişehir ile karşılaştıran Afrikalı İbrahim Nourdine, "Bu kentin kültürel ve sanatsal faaliyetlere olan bağlılığı tartışılmayacak bir seviyede yüksek fakat turizm olarak ise aklıma tek gelen Yunus Emre'dir" şeklinde konuştu.

"Turistlerin ilgisini çekebilmek için daha farklı planlar yapılmalı"

Ülkesinin yüz ölçümünün küçük olmasından dolayı insanlara harita üzerinde gösterirken zor bulduğunu aktaran İbrahim Nourdine; Komor Adaları'nın turizme yönelik stratejik planlamalar yaptığını ileterek, konuyla alakalıysa sözlerine şöyle devam etti:

"Komorlar; Mwali, Ndzouani, Maore ve Ngazidja olarak 4 farklı adadan oluşuyor fakat Maore, artık Fransa'ya ait. Bir ada ülkesi olmamız sebebiyle dünyanın her yerinden sahillerimizi görmek için turistler geliyor ve biz de bunu döviz olarak değerlendiriyoruz. Türkiye için de bu durum, İstanbul ve Eskişehir gibi tarihi kentlerde söz konusu olabiliyor. Türk kültür ve geleneğinde Eskişehir'in önemi tartışılmaz ama yurtdışından gelen turistlerin ilgisini çekebilmek için daha farklı planlar yapılması gerekiyor."

"Afrika kökenli öğrencileri gördükçe kendimi yabancı gibi hissetmiyorum"

Ouhozi'de bol miktarda balık tükettiğini, fakat Eskişehir'in balık kültürünün kendisine ters geldiğini belirten 25 yaşındaki Nourdine, vaktinin çoğunu Anadolu Üniversitesi'nin kampüsünde geçirdiğini anlattı. Uluslararası Öğrenci Topluluğu'nda belli sorumlulukları olduğunu söyleyen Nourdine, "Afrika kökenli öğrencileri gördükçe kendimi yabancı gibi hissetmiyorum ve mutlu oluyorum" dedi.

"Diliyorum ki Eskişehirspor özlediği eski günlerine geri dönecek"

"Futbol oynamayı çok seviyorum ve zaman zaman Mahmudiyespor ile antrenmanlara çıkıyorum" diyen Nourdine, "İkametgahımdan kaynaklı olarak resmi sporcu lisansı çıkarmam için birtakım prosedürlerin tamamlanmasını bekliyorum. Umarım önümüzdeki sene bu sorunu da aşacağım. Bu şehrin futbol kültürü çok hoşuma gidiyor ve diliyorum ki Eskişehirspor özlediği eski günlerine dönecek" diyerek temennilerde bulundu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel