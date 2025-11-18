Komiser Turgay Durdu İçin Veda Yemeği Düzenlendi

Afyonkarahisar Şuhut ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Turgay Durdu'nun tayininin Niğde'ye çıkması dolayısıyla veda yemeği programı düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda gerçekleştirilen programa; Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Eroğlu, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Demirer, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tam kadro katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Eser, Turgay Durdu'nun Şuhut'ta görev yaptığı süre boyunca disiplinli ve başarılı bir çalışma sergilediğini belirterek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Veda programında Durdu'da Şuhut'ta görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR