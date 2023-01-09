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Görüntüler ABD'den değil, Türkiye'den! Korkunç kıyafetlerle insanları korkutarak bin yılık geleneği yaşatıyorlar

Yerel Haberler

Edirne'nin Naipyusuf köyünde bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda' kutlamaları çerçevesinde vatandaşlar, korkunç kıyafetler giymiş halde gece geç saatlere kadar ev ev gezerek insanları korkuttu.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda' kutlandı. Korkunç kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, ardından yüzlerini boyadı.

'Koleda' gecesinde korkunç kıyafetler giyip vatandaşları korkuttular

SOKAK SOKAK GEZİP KÖY HALKINI KORKUTTULAR

Çeşitli maskeler de takan vatandaşlar, gelenek gereği sokak sokak gezip köy halkını korkuttu. Köy meydanında buluşan katılımcılar, burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı. Daha sonra köy sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi.

'Koleda' gecesinde korkunç kıyafetler giyip vatandaşları korkuttular

'Koleda' gecesinde korkunç kıyafetler giyip vatandaşları korkuttular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edirne Yerel Haberler

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