Görüntüler ABD'den değil, Türkiye'den! Korkunç kıyafetlerle insanları korkutarak bin yılık geleneği yaşatıyorlar
Yerel Haberler
Edirne'nin Naipyusuf köyünde bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda' kutlamaları çerçevesinde vatandaşlar, korkunç kıyafetler giymiş halde gece geç saatlere kadar ev ev gezerek insanları korkuttu.
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda' kutlandı. Korkunç kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, ardından yüzlerini boyadı.
SOKAK SOKAK GEZİP KÖY HALKINI KORKUTTULAR
Çeşitli maskeler de takan vatandaşlar, gelenek gereği sokak sokak gezip köy halkını korkuttu. Köy meydanında buluşan katılımcılar, burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı. Daha sonra köy sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel