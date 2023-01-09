Görüntüler ABD'den değil, Türkiye'den! Korkunç kıyafetlerle insanları korkutarak bin yılık geleneği yaşatıyorlar Yerel Haberler Edirne'nin Naipyusuf köyünde bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda' kutlamaları çerçevesinde vatandaşlar, korkunç kıyafetler giymiş halde gece geç saatlere kadar ev ev gezerek insanları korkuttu. Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda' kutlandı. Korkunç kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, ardından yüzlerini boyadı. SOKAK SOKAK GEZİP KÖY HALKINI KORKUTTULAR Çeşitli maskeler de takan vatandaşlar, gelenek gereği sokak sokak gezip köy halkını korkuttu. Köy meydanında buluşan katılımcılar, burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı. Daha sonra köy sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Edirne Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Görüntüler ABD'den değil, Türkiye'den! Korkunç kıyafetlerle insanları korkutarak bin yılık geleneği yaşatıyorlar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.