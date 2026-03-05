Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Rektör Özölçer'i makamında kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında kabul etti.

Kabulde Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır eşlik etti. Görüşmede Rektör Prof. Dr. Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarılar, bilimsel faaliyetler ve kalite odaklı gelişim süreci hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Rektör Özölçer, BEUN'un yalnızca akademik alanda değil; kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği içerisinde yürüttüğü sosyal, kültürel, tarihi, sanatsal ve sportif projelerle de öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sunduğunu ifade etti. Bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalar, araştırma-geliştirme projeleri ve uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen faaliyetler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ise nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür ederek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin son yıllarda ortaya koyduğu eğitim, mühendislik, sağlık başta olmak üzere her alandaki güçlü atılımlarla, yükseköğretim camiasında önemli bir ivme yakaladığını ifade etti. Zonguldak'ın dünyaya açılan kapısı konumundaki üniversitenin elde ettiği başarılardan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduklarını belirten Toptan, yükseköğretimde kaliteyi esas alan bu yükselişin önemli olduğunu ifade etti.

Toptan, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer nezdinde tüm BEUN ailesini tebrik ederek üniversitenin bilimsel, akademik ve toplumsal katkılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu; yürütülen çalışmalarda başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret kapsamında Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN'un 2022-2025 yılları arasında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve vizyoner projeleri anlatan "Bir Asırlık Birikim, Yeni Bir Vizyon: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi" adlı eseri Köksal Toptan'a takdim etti.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennilerinin paylaşılması ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı