Kocasinan ilçesinde taşkın koruma inşaatı başlıyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç Mahallesi'nde taşkın koruma inşaatına başlanacağını duyurdu.

Şaban Çopuroğlu; sözleşmesi 14 Aralık tarihinde imzalanan işin yer tesliminin yapılmasının ardından 22 Aralık tarihinde işe başlanacağını aktararak; sözleşmesine göre 17 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacağını bildirdi. 25 milyon 901 bin TL ihale bedeli olan iş çerçevesinde; 1359 m U kesitli betonarme duvar, 11 adet menfez, 1 adet rüsubat tutma amaçlı tersip bendi ve mansap kısmında 174,308 m dere yatağı düzenlemesi yapılarak 1 mahalle taşkın zararlarından kurtarılmış olacak. - KAYSERİ