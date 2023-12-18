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Kocasinan ilçesinde taşkın koruma inşaatı başlıyor

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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç Mahallesi'nde taşkın koruma inşaatının başlayacağını duyurdu. İnşaatın tamamlanmasıyla mahalle taşkın zararlarından kurtulacak.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç Mahallesi'nde taşkın koruma inşaatına başlanacağını duyurdu.

Şaban Çopuroğlu; sözleşmesi 14 Aralık tarihinde imzalanan işin yer tesliminin yapılmasının ardından 22 Aralık tarihinde işe başlanacağını aktararak; sözleşmesine göre 17 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacağını bildirdi. 25 milyon 901 bin TL ihale bedeli olan iş çerçevesinde; 1359 m U kesitli betonarme duvar, 11 adet menfez, 1 adet rüsubat tutma amaçlı tersip bendi ve mansap kısmında 174,308 m dere yatağı düzenlemesi yapılarak 1 mahalle taşkın zararlarından kurtarılmış olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şaban Çopuroğlu Milletvekili Kocasinan Kayseri Yerel Politika Güncel Haberler

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