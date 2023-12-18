Kocasinan ilçesinde taşkın koruma inşaatı başlıyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç Mahallesi'nde taşkın koruma inşaatının başlayacağını duyurdu. İnşaatın tamamlanmasıyla mahalle taşkın zararlarından kurtulacak.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç Mahallesi'nde taşkın koruma inşaatına başlanacağını duyurdu.
Şaban Çopuroğlu; sözleşmesi 14 Aralık tarihinde imzalanan işin yer tesliminin yapılmasının ardından 22 Aralık tarihinde işe başlanacağını aktararak; sözleşmesine göre 17 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacağını bildirdi. 25 milyon 901 bin TL ihale bedeli olan iş çerçevesinde; 1359 m U kesitli betonarme duvar, 11 adet menfez, 1 adet rüsubat tutma amaçlı tersip bendi ve mansap kısmında 174,308 m dere yatağı düzenlemesi yapılarak 1 mahalle taşkın zararlarından kurtarılmış olacak. - KAYSERİ