Kaldırımda gören Türk Bayrağı'nı koşarak alan çocuk, kask kamerasıyla görüntülendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kaldırımda gördüğü Türk Bayrağı'nı koşarak alan çocuğun yanındaki motosikletli gençle yaşadığı duygusal anlar, kask kamerasıyla kaydedildi. Çocuk, 'Bayrağı yerde gördüm, gönlüm el vermedi' diyerek büyük bir vatanseverlik örneği sergiledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaldırımda gördüğü Türk Bayrağı'nı koşarak alan çocuk, o an motosikletiyle oradan geçen gencin kask kamerası tarafından kaydedildi. Çocuk ne yaptığının sorulması üzerine "Bayrağı yerde gördüm, gönüm el vermedi" şeklinde cevap verdi.

Olay; Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımdaki Türk Bayrağını gören çocuk, koşarak yerden aldı. Bayrağı katlayan çocuk öperek yoluna devam etti. O sırada motosikleti ile oradan geçen Ersin Çampınar çocuğun hareketlerini görerek yanına gitti. 'Helal olsun çocuk, tüylerim diken diken oldu. Ne yapıyorsun' sorusuna çocuğun verdiği "Bayrağı yerde gördüm. Gönlüm el vermedi" yanıtı kask kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede birçok kullanıcı tarafından izlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
