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Kocaseyit Havalimanı’nda gazi ve yakınları onuruna program düzenlendi

Kocaseyit Havalimanı’nda gazi ve yakınları onuruna program düzenlendi
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Balıkesir Kocaseyit Havalimanı’nda, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gaziler ve gazi yakınları için program düzenlendi.

Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gaziler ve gazi yakınları için program düzenlendi.

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda gaziler ve gazi yakınları onuruna program gerçekleştirildi.

Balıkesir Kocaseyit Havalimanı personeli ve Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş'in ev sahipliğinde düzenlenen programa ilçede yaşayan gaziler ve gazi yakınları katıldı. Program kapsamında verilen yemekte katılımcılar bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu. Programa Araştırmacı, yazar, emekli Albay Atilla Güler'de katıldı.

Yemek sonrasında gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre görüşen Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, katılımlarından dolayı misafirlerine teşekkür etti.

Programda konuşan Kıbrıs Gazisi Ali Çakır ise gaziler adına böylesine anlamlı bir organizasyonda kendilerini ağırlayan Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş'e teşekkür etti.

Etkinlik, havalimanında çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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