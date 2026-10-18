Koçarlı'da Robofest hazırlıkları için Kaymakam Taşkın personelle buluştu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenecek Robofest Kodlama Yarışması ve Festivali öncesinde hazırlıklar sürerken, Kaymakam Ramazan Taşkın organizasyonda görev alacak personelle bir araya geldi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesi, teknoloji ve kodlama alanında yeteneklerini sergilemek isteyen öğrencileri bir araya getirecek Robofest Kodlama Yarışması ve Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aydın'ın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katılımının beklendiği festival öncesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, organizasyonda görev alacak personelle bir araya gelerek festival öncesinde yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda, organizasyonun hazırlık süreci ve yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Koçarlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Ramazan Taşkın, ilçemizde düzenlenecek olan, ilimiz ve ülkemizin dört bir yanından öğrencileri ağırlayan Robofest Kodlama Yarışması ve Festivali öncesinde görev alacak personelimizle bir araya geldi. Geleceğin teknoloji yıldızlarını ilçemizde ağırlayacak bu büyük organizasyon için yapılacak çalışmalar istişare edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı