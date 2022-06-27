Kocaelispor'un Eski Futbolcuları Kaplan Hürriyet'i Ziyaret Etti

Kocaelispor'un ilk yabancı futbolcuları Safeti ve Yusufi kardeşleri ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kardeşlerden Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ile yaşadıkları anıları dinledi.

İzmit Belediyesi'nin, Kocaelispor'un efsanelerinden Kamuran Akşar anısına düzenlediği futbol turnuvasının finali için İzmit'e gelen Kocaelispor'un ilk yabancı futbolcuları Safeti ve Yusufi Cizmic kardeşler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti. 1970-71 sezonunda Kocaelispor forması giyen Cizmic kardeşler, o dönem yaşadıkları anılarını Kaplan Hürriyet ile paylaştı.

LEYLA ATAKAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDILAR

1971 yılında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın cenaze törenine katılan Cizmic kardeşler, Leyla Atakan ile birlikte vefat eden İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay'ın Kocaelispor tribünündeki yerlerine her maç öncesi çiçek bıraktıklarını söyledi. Safeti ve Yusufi, Kocaelispor'da forma giydikleri dönemde İzmit'i çok sevdiklerini fakat sonraki sezon gelen yabancı kuralı nedeniyle ülkelerine dönmek durumunda kaldıklarını belirtti.

KAPLAN HÜRRİYET FORMA HEDİYE ETTİ

CHP İzmit ilçe yöneticisi Nagip Çiçek'in de bulunduğu ziyarette Kaplan Hürriyet, günün anısına Yusufi ve Safeti kardeşlere Kocaelispor forması hediye etti. Ziyarette yer alan Cizmic kardeşlerden Saudi Cizmic de Kaplan Hürriyet'e, Bosna-Herkes bayraklı anahtarlık hediye etti.

ANKA / Yerel