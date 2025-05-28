Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde Sanal Gerçeklik Destekli Psikoterapi Atölyesi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde Sanal Gerçeklik Destekli Psikoterapi Atölyesi
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, sanal gerçeklik destekli psikoterapi atölyesi ile öğrencilerini teknolojik terapi yöntemleriyle buluşturdu. Üniversite, yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerin psikoterapi süreçlerine entegrasyonunda öncü adımlar atıyor.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi, sanal gerçeklik destekli psikoterapi atölyesiyle öğrencilerini teknolojik terapi yöntemleriyle buluşturdu. Üniversite, teknolojiyi psikoterapi eğitimine entegre ederek hem akademik hem uygulamalı alanda öne çıkıyor.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi, yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerin psikoterapi süreçlerine entegrasyonu konusunda öncü adımlar atmaya devam ediyor. Üniversitenin Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik'in danışmanlığında gerçekleştirdiği "VR Gözlük Destekli Sanal Gerçeklik Psikoterapisi Kullanım Atölyesi" ile öğrencilerine benzersiz deneyim sundu. Üniversitenin düzenlediği araştırma ve geliştirme odaklı bu atölyede, öğrenciler sanal gerçeklik teknolojisinin psikoterapi süreçlerindeki potansiyelini uygulamalı olarak keşfetti. Modern terapi yöntemlerine teknolojinin entegrasyonunu ele alan etkinlikte, VR Coach ekibi de değerli katkılarıyla yer aldı. Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik, "Psikoloji biliminin dinamikleri, günümüz teknolojik gelişmeleriyle birlikte dönüşüyor. Öğrencilerimizin bu yenilikçi uygulamalarla tanışması, onları geleceğin psikoterapistleri olarak donanımlı kılıyor" diyerek atölyenin önemine vurgu yaptı.

Bu tür uygulamalı eğitimler, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerini sağlıyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, yapay zeka destekli esnek eğitim modeliyle teknoloji alanındaki yenilikçi çalışmalarını artırarak hem akademik hem de uygulamalı eğitimde öncü olmaya devam edeceklerini belirti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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