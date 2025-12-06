Geleceğin sağlıkçıları beyaz önlüklerini giydi

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde fizyoterapi, hemşirelik ve ebelik öğrencileri sağlık alanındaki kariyer yolculuklarına ilk adımlarını attı.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beyaz Önlük Giyme Töreni, öğrenci ailelerinin katılımıyla düzenledi. Fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve ebelik bölümleri öğrencileri, gerçekleşen törenle sağlık alanındaki kariyerlerine ilk adımlarını attı. Tören, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Firdevs Karahan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ve ilgili bölümlerin başkanlarının açılış konuşmalarıyla başladı.

"Dünyadaki tüm gelişmeleri üniversitemize entegre etmeye çalışıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, konuşmasında eğitimdeki yeniliklerin önemine değinerek, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapay zeka ve teknolojik gelişmelere odaklanan eğitimlerin arttığını vurguladı. Elmas, "Dünyadaki tüm gelişmeleri üniversitemize entegre etmeye çalışıyor, öğrencilerimizi en güncel bilgi ve becerilerle donatmaya özen gösteriyoruz. Teknolojinin sağlık alanındaki katkılarını da göz önünde bulundurarak, öğrencilerimize bu alandaki eğitimlerle donanım kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Eğitim sadece bilgi almak değil"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in konuşması ise öğrencilere güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. Dikmen, "Öğrencilerimizin, sağlık alanındaki yolculuklarına başladığını görmek bizler için büyük bir gurur. Her biriniz, toplum sağlığını iyileştirme adına önemli birer lider olma yolunda adımlar atıyorsunuz. Unutmayın ki, eğitim sadece bilgi almak değil, aynı zamanda insanlığa hizmet etme amacıdır. Bu beyaz önlüğü giyerek sadece bir mesleğe adım atmıyorsunuz, aynı zamanda insanlık için anlamlı değişim oluşturma yolunda büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Bu sorumluluk, bizler için olduğu kadar sizler için de büyük bir onurdur. Sağlık alanındaki başarınız, sadece bilimsel bilgiyle değil, empati, merhamet ve insan sevgisiyle de şekillenecek" diyerek öğrencilere cesaret verdi.

Beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, mesleklerine adım atarken, geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak başlangıç yapmış oldular. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akademik hayatlarının dönüm noktalarından biri olan Beyaz Önlük Giyme Töreni, hem ailelerin hem de öğrencilerin yüzlerinde büyük bir mutlulukla son buldu. - KOCAELİ