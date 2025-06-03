Kocaeli'den 9 Öğrenci İOKBS'de Türkiye 1.'si Oldu

Kocaeli'den 9 Öğrenci İOKBS'de Türkiye 1.'si Oldu
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Kocaeli genelinden 9 öğrenci, 27 Nisan'da yapılan İOKBS sınavında tam puan alarak Türkiye 1.'si oldu. Vali İlhami Aktaş, başarı gösteren öğrencilere tebriklerini iletti.

Kocaeli genelinden 9 öğrenci, 27 Nisan tarihinde yapılan İOKBS sınavında tam puan alarak Türkiye 1.'si oldu. Vali İlhami Aktaş, öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik etti.

27 Nisan pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) tam puan alarak Türkiye 1.'si olan Kocaelili öğrenciler büyük başarıya imza attı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, sınavda üstün başarı gösteren öğrencileri isim isim tebrik etti: "Darıca Mehmet Akif Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Arifoğlu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ecrin Yıldırım, Darıca İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eslem Mira Korkut, Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ceylin Aksoy, Gölcük Uğur Mumcu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Nehir Buket Karataş, İzmit Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eymen Saç, Kandıra Karaağaç Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Eylül Emanet, Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ecem Nur Işık ve Körfez Ulubey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Berat Denel'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen öğretmen, idareci ve velilerimize de teşekkür ediyorum." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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