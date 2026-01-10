Haberler

Lodos ile Kocaeli karanlığa gömüldü

Marmara Bölgesi'ni etkileyen kuvvetli lodos, Kocaeli'de ağaçların devrilmesine, çatının uçmasına ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanırken, vatandaşlar SEDAŞ'a ulaşmakta zorluk çekiyor.

Kocaeli'de iki gün önce etkili olan şiddetli lodos, şehirde büyük yıkıma yol açtı. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve elektrik telleri koptu. Şehrin birçok ilçesi adeta karanlığa gömüldü. Vatandaşlar SEDAŞ'ın 186 Çağrı Merkezi'ne ulaşamadıklarını belirterek acil hizmet talep etti.

Marmara Bölgesi'ni iki gün önce etkisi altına alan kuvvetli lodos, Kocaeli'de yaşamı olumsuz etkiledi. Şehirde yoğun rüzgar sebebiyle çok sayıda ağaç devrildi, çatılar uçtu ve elektrik telleri koptu. Kopan elektrik telleri nedeniyle şehrin birçok noktası karanlığa gömülürken, vatandaşlar, evlerinde ısınamadıklarını, özellikle hasta ve çocukların zor durumda olduğunu dile getirdi.

"SEDAŞ'ı arıyoruz açmıyorlar"

Esentepe, Sekbanlı TOKİ, Körfez Fatih Mahallesi ve Şirintepe Mahallesi başta olmak üzere şehir genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Evler, kış ayının soğuk şartları altında saatlerdir buz gibi kalırken, vatandaşlar SEDAŞ'a ulaşmakta zorlandıklarını ifade etti. Vatandaşlar sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden SEDAŞ'a ulaşmaya çalışsa da 186 Çağrı Merkezi cevap vermedi. Mahalle sakinleri, "2026 yılında olmamıza rağmen SEDAŞ'ı arıyoruz açmıyorlar. Evlerimiz buz gibi, sokaktayız. Yaz değil, kış ayındayız. Hastalarımız ve çocuklarımız var. SEDAŞ, müşteri hizmetleri, neredesin? Ne zaman hizmet vereceksiniz?" ifadelerini kullandı.

"20 saattir elektrik yok"

Özellikle Körfez Güney Mahallesi Toprak Sokak, Umuttepe Sekbanlı TOKİ konutları ve İzmit Şirintepe Mahallesi Atabey Sokak gibi bölgelerde elektrik kesintileri yaklalık 20 saat sürdü. Bazı vatandaşlar, telefonların şarjlarının bittiğini ve iletişim sıkıntısı yaşandığını belirti. - KOCAELİ

