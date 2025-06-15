Kocaeli'de LGS Sınavı Öncesi Duygusal Anlar

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede, LGS'nin ikinci oturumu öncesinde öğrenciler dışarı çıkarılmayınca, aileleriyle okulun tel örgüleri ardından iletişim kurdu. Bazı veliler, tel örgülerden çocuklarına yiyecek ve su uzattı.

Yenikent Anadolu Lisesi'nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ikinci oturumu öncesinde duygusal anlar yaşandı. Birinci oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler, ikinci oturuma kadar okul bahçesinde bekletildi. Güvenlik ve düzen amacıyla dışarı çıkmalarına izin verilmeyen öğrenciler, aileleriyle okulun tel örgüleri arasından iletişim kurdu.

Bazı veliler çocuklarına moral vermek amacıyla yanlarında getirdikleri yiyecek ve çikolataları tel örgülerden uzattı.

LGS'nin ikinci oturumu saat 11.30'da başladı. Öğrenciler, sayısal alandaki soruları yanıtlamak üzere yeniden sınav salonlarına alındı. - KOCAELİ