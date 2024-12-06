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Kocaeli'de Kalp Yetmezliği Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuruna Tören Düzenlendi

Kocaeli'de Kalp Yetmezliği Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuruna Tören Düzenlendi
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Kocaeli'de kalp yetmezliği tedavisi gören polis memuru Bülent Topaloğlu için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende Bülent Topaloğlu’nun özgeçmişi okundu ve cenazesi memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Kocaeli'de kalp yetmezliği tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden polis memuru Bülent Topaloğlu için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Bülent Topaloğlu (51) kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü İstanbul Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Topaloğlu için İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Merkez Kampüsünde tören düzenlendi. Törende Topaloğlu'nun özgeçmişi okundu ve dualar edildi. Tören mangasınca cenaze aracına taşınan Bülent Topaloğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Törene Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Bülent Topaloğlu'nun ailesi ve yakınları ile emniyet teşkilatının mensupları katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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