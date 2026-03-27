KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar Menderes ve Zorlu'yu andı: 'Onların eseri unutulmaz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aydın programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tatar ziyaretinde 27 Mayıs sürecinde hayatını kaybeden Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'yu andı, Türkiye ile KKTC arasındaki bağa ve Türk Dünyası'nın birliğine dikkat çekti.

Ersin Tatar Aydın programı kapsamında MHP Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anarak, bu iki devlet adamının Kıbrıs politikasındaki rollerine dikkat çekti. Tatar, Menderes'in antlaşmalarla adanın Yunanistan'a bağlanmasını önlediğini, Zorlu'nun ise diplomatik arenada Türk haklarını savunduğunu hatırlatarak, "Onların yaptıkları asla unutulmamıştır" dedi. Türkiye ile KKTC arasındaki bağa vurgu yapan Tatar, geçmişten günümüze yürütülen politika ve diplomatik çabaların, Kıbrıs Türkünün güvenliğine katkı sağladığını aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Alparslan Türkeş'i de minnetle anan Tatar, Bahçeli ile düzenli olarak iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Tatar, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Türk dünyasındaki birliğin önemine vurgu yaptı. Tatar, tarih boyunca Türk halklarının kültürel ve tarihi bağlarının güçlü olduğunu, zaman zaman uluslararası baskılar ve farklı etkenler olsa da bugün birliğin somut olarak görüldüğünü ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı