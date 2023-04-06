KKTC komite üyeleri İsias Otel'in bulunduğu alana siyah çelenk bıraktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) komite üyeleri, Adıyaman'da aralarında KKTC'li sporcuların da bulunduğu 65 kişiye mezar olan İsias Otel'in bulunduğu alana siyah çelenk bıraktı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Türkiye'deki depremde KKTC'li sporcuların enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesi için 8 kişiden oluşun geçici ve özel komite oluşturdu. Aralarında UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili, Komite ve Heyet Başkan Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe'nin de bulunduğu komite üyeleri ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Koordinatör Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile görüşen heyet, Adıyaman özelinde Türkiye'deki depremin genel durumu ile ilgili bilgi aldı. Komite üyeleri, daha sonra Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren'i ziyaret etti. Cumhuriyet Başsavcısı Süren, komite üyelerine Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma çerçevesinde 3 olan tutuklu sayısının 5'e yükseldiğini, bina enkazı kalkmadan alınan karot örneklerinin laboratuvarda incelendiğini aktardı. Komite üyeleri, daha sonra yıkılan otelin bulunduğu yere siyah çelenk bırakarak, inşaat alanında demir ve beton parçalarını inceledi.

Burada açıklamada bulunan Heyet Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Türk adaletine güvendiklerini dile getirerek, "Komitemizin özel bir görevi var. İsias davası olarak bilinen bu soruşturmada bizim maalesef 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tabii ki çok fazla insanımız hayatını kaybetti. Türk milletinin tekrardan başı sağ olsun. Bizim gencecik yavrularımız, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri, aileleri, hayatlarını kaybetti. Bu acıyı unutmamız mümkün değildir. Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bugün burada valimizle, cumhuriyet başsavcımızla görüşmelerimizi geçekleştirdik. Soruşturma dosyasıyla ilgili gerekli bilgileri aldık. Çok fazla dosya var ama özel olarak bu dosyada savcılık makamı tarafından ilgi alakalarını görmek bizi mutlu etti. Dosya ile ilgili tüm raporlar, statik raporlar, mimari raporların hepsine erişilmiştir. Enkaz kalkmadan numuneler alınmış. Bu numuneler incelenmek için İstanbul Teknik Üniversitesine gönderilmiş. Şu an dosyada 5 tutuklu vardır. Daha fazla tutuklunun olabileceğine dair soruşturmanın genişletilmesi devam etmektedir. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti adaleti, yargısına güveniyoruz. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımız bizden bu konuda tabii ki haber bekliyorlar. Bu sürecin usulüne uygun olarak ilerlediğini görmekten memnun olduk. Bir kez daha ifade ediyorum ki bizim yargının işine karışmak değil, adaletin tecelli ettiğini görmektir" diye konuştu. - ADIYAMAN