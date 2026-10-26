KKTC'de ilk kez doğum sırasında bebeğe EXIT prosedürü uygulandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez bir bebeğe doğum sırasında müdahale edildi.

KKTC'de ilk kez doğum sırasında bir bebeğe hayati bir müdahale yapıldı. Gebelik sürecinde bebeğinin boynunda büyük bir kitle tespit edilen Zühal Şevketoğlu, 29 Eylül'de gerçekleştirilen özel bir operasyonla doğum yaptı. Bebeğin doğum sonrasında solunum güçlüğü yaşama ihtimali üzerine uzman doktorlardan oluşan ekip tarafından EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment) prosedürünün uygulanmasına karar verildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı Dr. Barış Sever, bebeğin boynundaki kitlenin doğum sonrasında solunum yolunu tıkama riski taşıdığını belirterek, bu nedenle doğum sırasında özel bir müdahale gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında sezaryen sırasında bebeğin yalnızca başı çıkarılarak doğum geçici olarak durduruldu. Bebek, göbek kordonu aracılığıyla plasentadan oksijen almaya devam ederken uzman ekip tarafından solunum yolunun açılması için müdahalede bulunuldu. Solunum yolunun güvenli hale getirilmesinin ardından doğum tamamlandı. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KKTC'de ilk kez uygulandığı belirtilen EXIT prosedürü, doğum sırasında solunum yolu tıkanıklığı riski bulunan bebeklere, anne ile plasenta bağlantısı devam ederken müdahale edilmesine imkan sağlıyor. Böylece bebeğin doğum sonrasında oksijensiz kalma riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı