KKTC'de İlk KEKNOFEST Festivali 62 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez düzenlenen teknoloji ve inovasyon festivali TEKNOFEST, ilk gününde 62 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ilk kez KKTC'de teknoloji severlerle buluşuyor. Dün Lefkoşa'daki Eski Ercan Havalimanında görkemli bir törenle başlayan ve 4 Mayıs'a kadar sürecek olan TEKNOFEST, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu toplam 132 paydaş kurumla birlikte düzenleniyor. Tükiye dışında ikincisi düzenlenen ve KKTC'lilerin büyük ilgi gösterdiği festivali ilk gün 62 bin kişi ziyaret etti.

Etkinlikleri ve gösterileriyle teknolojiyi halkla buluşturuyor

Festivalde ziyaretçileri etkileyici bir bilim ve teknoloji şöleni karşıladı. Sosyal İnovasyon Yarışması, Uçan Araba Simülasyon, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan gibi 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışmasında gençler mühendislik hünerlerini sergilerken, ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi teknoloji devlerinin stantları inovasyon meraklılarını ağırladı. Fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava Araçları Sergisi, Planetaryum Film Gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, Uzay Sergisi, XR Deneyim Alanı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş ve Pedallı Uçuş Etkinlikleri, Bilim Gösterileri, Sahne Senin Etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite, ziyaretçilere sunuldu.

Gökyüzü ise Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterileriyle şölene dönüştü. Hürkuş, Çelik Kanatlar, Akıncı ve T-70 gösteri uçuşlarını gerçekleştirirken, CN235 paraşüt atlayışları yaptı. Çocuklara özel DENEYAP Atölyeleri, etkileşimli bilim şovları ile her yaştan katılımcı, TEKNOFEST ruhunu deneyimleme şansı buldu. - LEFKOŞA