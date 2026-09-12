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KKTC’de Filo Denizcilik’in yük gemisi denetim için Mersin’e gönderildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) feribot faciasının ardından Filo Denizcilik’e ait "Şampiyon Melekler" isimli yük gemisi, klas sertifikasının yenilenmesi amacıyla boş olarak Mersin Limanı’na gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) feribot faciasının ardından Filo Denizcilik'e ait "Şampiyon Melekler" isimli yük gemisi, klas sertifikasının yenilenmesi amacıyla boş olarak Mersin Limanı'na gönderildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, şirketin sefer izinlerinin askıda olduğunu belirterek geminin Mersin'e hareketinin "normal seferlerin yeniden başladığı" şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Filo Denizcilik'e ait "Şampiyon Melekler" isimli yük gemisinin bu sabah boş olarak Mersin Limanı'na hareket ettiği ifade edildi. Geminin Mersin'e hareketinin klas sertifikasının yenilenmesine yönelik teknik süreç kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı. Geminin Mersin Limanı'na ulaşmasının ardından Türk Loydu tarafından denetime tabi tutulacağı kaydedildi. Denetimin, geminin klas sertifikasının yenilenmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Geminin Mersin Limanı'na hareket etmesinin "Filo Denizcilik'in normal seferlerine yeniden başladığı anlamına gelmediği" vurgulandı. Sürecin yalnızca sertifika yenileme ve gerekli teknik denetimlerin yapılması kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Filo Denizcilik'in izinleri askıya alınmıştı

Filo Denizcilik'e ait katamaranın 30 Ağustos'ta Girne açıklarında alabora olarak batmasının ardından şirketin sefer izinleri askıya alınmıştı. Faciada 14 kişi hayatını kaybederken, kayıp 14 kişiye ulaşılması amacıyla başlatılan arama çalışmaları halen devam ediyor. Kazanın ardından başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında geminin sefere çıkış süreci, teknik yeterliliği, denetim kayıtları ve ilgili izin süreçleri incelemeye alınmıştı.

Filo Jet faciasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu atanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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