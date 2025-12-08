Mardin'de STK'lardan 'şiddete karşı ortak vicdan' çağrısı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde son dönemlerde artan şiddet olayları üzerine bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK), ortak basın açıklaması yaparak toplumsal dayanışma ve sorumluluk çağrısında bulundu.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kilise Caddesi girişinde STK'lar adına yaptığı basın açıklamasında artan kavga, cinayet ve yaralanmaların toplumda ciddi endişe oluşturduğunu belirterek, yaşanan olayların çoğunun maddi anlaşmazlık, kumar, borçlanma ve manevi bilinç eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Kızıltepe'de son dönemde yaşanan üzücü olayların herkesi derinden sarstığını ve toplum olarak derin bir kaygıya sürüklediğini belirten Öter, "Artan kavgaların, cinayetlerin, yaralanmaların ve çözümsüzleşen husumetlerin çoğunun maddiyat, manevi cehalet, kontrolsüz borçlanma, kumar ve ölçüsüz dünya hırslarından kaynaklı olduğu artık herkesin malumudur. Oysa hepimiz biliyoruz ki, meydana gelen can kayıplarını geri getirmeye, yaralanan bedenleri onarmaya, kırılan kalpleri ve dağılan aileleri bir araya toplamaya, dünyanın bütün hazineleri dahi yetmez. Olan oluyor, fakat acısı yıllarca sürüyor; kuşaklara sirayet ediyor. Bugün artık kendimize şu soruları sormak zorundayız: Bu ne cehalet? Bu ne kin? Bu ne öfke? Bu ne doymak bilmez dünya hırsı? Bu ne kibir? Bu ne nefsaniyet?" diye konuştu.

"Bu toprakların mayası, asalet, merhamet ve dayanışmadır"

Kızıltepe'nin geçmişinde insanlık, cömertlik, mertlik, misafirperverlik, yardımseverlik ve güçlü bir vicdan kültürü ile anıldığını söyleyen Öter, şöyle konuştu:

"Bu toprakların mayası, asalet, merhamet ve dayanışmadır. Bu nedenle bugün yaşanan üzücü olayları Kızıltepe'nin geçmişine kara bir leke gibi yapıştırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Unutulmamalıdır ki bu olaylar bizim kederimiz olabilir, asıl kaderimiz değildir. Birlikte ve akılla hareket edersek dönüştürülebilir toplumsal sorunlardır."

Kanaat önderleri, din adamları, aşiret liderleri, STK'lar ve siyasilere sorumluluk alma çağrısında bulunan Öter, "Toplumun yerel dinamikleri olan Kanaat önderleri, din adamları, aşiret reisleri, STK'lar, sorumluluk almalı devletin tüm kurumlarına vatandaşlık bilinciyle destek vermesi gerekmektedir" dedi.

"Yeni gayret doğarsa, toplumsal huzura giden yol açılır"

Toplumsal sorumluluk taşıyan herkesi fikir, görev ve konum fark etmeksizin ortak bir bilinç, ortak bir sorumluluk ve ortak bir onarım hareketi başlatmaya davet ettiklerinin altını çizen Öter, "Çünkü biliyoruz ki toplumsal dönüşüm, önce eksikliğin fark edilmesiyle başlar. Eksik olanı görmek; hatayı, zafiyeti, kaygıyı ve gidişatın tehlikesini idrak etmek demektir. Bu idrak olmadan hiçbir toplum kendini yenileyemez, hiçbir birey gerçek sorumluluğa adım atamaz. Eksikliğin farkındalığı gelişirse sorumluluk duygusu da uyanır. Sorumluluk uyanırsa, yeni bir gayret doğar. Yeni gayret doğarsa, toplumsal huzura giden yol açılır. Bu nedenle çağrımız, sadece bir duyuru değil, hepimizin muhasebesine, vicdani uyanışına ve ortak iyiliği çoğaltma iradesine bir davettir" ifadelerini kullandı.

Öter, toplumsal huzurun yeniden inşası için her kesimin yerelde somut adımlar atması, kendi imkan ve etkisi ölçüsünde katkı sunması ve bu süreci bir yük değil, bir emanet olarak görmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi. - MARDİN