KIZILELMA'nın geliştirme serüveni ekranlara taşınıyor

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs Çarşamba günü, saat 21.00'de yayınlanacak. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni "Hedef KIZILELMA" belgeseliyle ekranlara taşınıyor. Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu "Hedef KIZILELMA" adıyla yayınlanacak belgeselde yer alıyor.

Çekimleri aylar sürdü

Yönetmenliğini AKINCI belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar KIZILELMA test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı.

Belgesel iki bölüm olacak

İki bölüm olarak yayınlanacak belgesel, Bayraktar KIZILELMA'nın 14 Aralık 2022 tarihindeki ilk uçuşuşuna kadar geçen sürede yaşananları ve Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını geliştiren firması Baykar ile Bayraktar ailesinin dünden bugüne yaşadığı zorlu süreci konu alıyor. Hedef KIZILELMA belgeselinin ilk bölümü 10 Mayıs Çarşamba günü, saat 21.00'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Devam eden post prodüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra belgeselin 2. bölümü de yine Baykar'a ait YouTube kanalında gösterime girecek.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda KIZILELMA'yı ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalan gerçeklerle anlatıyor. Hedef KIZILELMA belgeseli ile tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının hikayesi de seyirci ile buluşuyor. Hedef KIZILELMA belgeselinde Baykar'ın yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tanıklık eden emekli askerler, mühendisler ve gazeteciler süreci kendi pencerelerinden anlatıyor. Aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Oramiral Ergin Saygun ve emekli Tuğgeneral Ömer Faruk Küçük'ün de bulunduğu emekli askerler, Bayraktar Ailesi ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Baykar'ın geçtiği zorlu yolu kendi şahitlikleri ile aktarıyor. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Ömer Bayraktar, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen azimle ve pes etmeden yürütülen mücadele sayesinde başarıya ulaşan serüveni, Bayraktar KIZILELMA Belgeselinde ilk ağızdan izleyicilere anlatıyor. - İSTANBUL