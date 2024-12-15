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Kızılay, Van Muradiye'de İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Dağıtıyor

Kızılay, Van Muradiye'de İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Dağıtıyor
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Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay ekipleri, soğuk havaya rağmen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve giyim desteği sağlıyor. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, desteklerin yanı sıra kırtasiye ürünleri de dağıtıldığını belirtti.

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, soğuk havaya rağmen temin ettikleri kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor. İlçede yaptıkları çalışmalarla taktir toplayan gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırmaya devam ediyor. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, maddi durumu yerinde olmayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı dışında, kırtasiye ürünleri, giyim desteği ve çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi. Yay, "Bu soğuk havalarda sıcak muhabbetlerle gönülleri ısıttık. Yardım dağıtımı sırasında yapılan ziyaretler dayanışma ve kardeşlik duygusunu güçlendirdi. Kızılay olarak ilçemizin her mahallesine, köyüne gitmeye çalışıyoruz. İlçemizin tüm köy okullarında öğrencilerimize giyim hediyesi veriyoruz. Böyle güzel öğrencilerimizle buluşmaktan son derece mutlu olduk. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek, onlara yardım elini uzatmış olmaktan büyük haz duyduk. İnanıyorum ki etkinlik sayesinde öğrencilerimiz Kızılay'ı daha yakından tanımış ve öğrenmiş oldu. İlçemizde toplam 13 bin çocuğumuza 26 bin kışlık giyim hediyesi vermeyi düşünüyoruz. Bizlere bu imkanı veren Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve okul müdürlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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