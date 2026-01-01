Haberler

Kızılay'dan Tendürek Geçidi'nde sürücülere sıcak destek

Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan tır şoförlerine Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri tarafından kumanya ve sıcak çay ikramında bulunuldu. Zorlu hava şartlarına rağmen çalışan ekipler, sürücülerin temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan tır şoförlerinin yardımına Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri koştu.

Zorlu hava şartlarına rağmen gece boyunca sahada görev yapan Kızılay ekipleri, Tendürek yolunda ilerlemekte güçlük çeken tır şoförlerine kumanya, sıcak çay ve çeşitli ikramlarda bulundu. Yoğun kar ve tipi altında gerçekleştirilen çalışmalarda, sürücülerin temel ihtiyaçları karşılanarak moral ve motivasyon desteği sağlandı.

Kızılay Muradiye Şubesi Sorumlusu Selçuk Yay, zorlu kış şartlarında vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerimize gece boyunca kumanya ve sıcak çay ikramında bulunduk. Kızılay olarak her şartta ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle Kızılay ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu ve muhtemel mağduriyetlere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
