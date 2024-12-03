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Kızılay Taşlıçay Ekibi, Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Kızılay Taşlıçay Ekibi, Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinliği Düzenledi
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Taşlıçay Kızılay Ekibi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine hediyeler dağıtarak onların mutluluğuna katkıda bulundu.

Taşlıçay Kızılay Ekibi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. İlçedeki engelli bireyleri ziyaret eden Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Taşlıçay Kızılay İlçe Temsilcisi Sinan Oral liderliğindeki ekip, engelli bireylerin ve ailelerinin yüzünü güldürdü. Etkinlik kapsamında, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan yaşlı bir vatandaşı ziyaret eden ekip, kendisine sandalye hediye ederek önemli bir ihtiyacını karşıladı.

Sinan Oral, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Engelliler Haftası, toplum olarak engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bir fırsattır. Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Bugün de engelli vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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