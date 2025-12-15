Haberler

Kızılay Muradiye Şubesi iyilikte Türkiye birincisi oldu

Kızılay Muradiye Şubesi iyilikte Türkiye birincisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Genel Merkezi'nin düzenlediği toplantıda, Muradiye Şubesi, sosyal yardım ve gönüllülük faaliyetleri ile Türkiye genelinde birinci seçildi. Şube Başkanı Selçuk Yay, başarıyı gönüllülerin ve bağışçıların desteğine atfetti.

VAN (İHA) – Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede Kızılay Muradiye Şubesi iyilikte Türkiye birincisi oldu.

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen 'İl Koordinasyon ve Performans Değerlendirme Toplantısı'nda, yıl boyunca sahada yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, Türkiye genelinde iyilik faaliyetleriyle öne çıkan il ve ilçe şubeleri ödüllendirildi. Toplantıda Türk Kızılay Muradiye Şubesi, gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Yürüttüğü sosyal yardım ve gönüllülük faaliyetleriyle öne çıkan Muradiye Şubesi, şubeler arasında Türkiye birincisi oldu. Ödüllerin ardından açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, elde edilen başarının ortak bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, "Birlikten iyilik doğar diyerek çıktığımız bu yolda, genel merkezimizin düzenlediği bu toplantıda elde edilen başarı hepimizi gururlandırdı. Bu ödül, gece gündüz demeden çalışan gönüllülerimizin, personelimizin ve bizlere güvenen Muradiyeli hemşehrilerimizin emeğinin karşılığıdır" dedi.

İyilik çalışmalarının emek ve sabırla büyüdüğünü ifade eden Yay, "Biz inanıyoruz ki çaba varsa bereket vardır. Bu inançla daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muradiye'de yürütülen iyilik faaliyetlerinin yalnızca saha çalışmalarıyla sınırlı olmadığını dile getiren Yay, bağışçıların iyilik zincirinin en güçlü halkası olduğunu belirterek, "Zekatını, fitresini ve sadakasını bizlere emanet eden tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yay, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz başta olmak üzere genel merkez yönetimine teşekkür ederek, genel merkezin sahadaki çalışmalara büyük katkı sunduğunu söyledi.

Program sonunda Kızılay Muradiye Toplumsal Eğitim Merkezi El Sanatları Kursu'nda öğrenciler tarafından el emeğiyle hazırlanan Van Kedisi figürü, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'a hediye edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
title