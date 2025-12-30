Bartın'dan Suriye ve Filistinlilere destek

Kızılay Bartın Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle, ev hanımlarının el işleri ürünleri Suriye ve Filistinliler yararına satıldı.

Bartın Türk Kızılay'ı tarafından Şadırvan Cami önünde kurulan stantlarda Kızılay gönüllüsü ev kadılarının yaptığı, hamur ve el işleri ürünler satıldı. Stantlara AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı'nın da aralarında çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. 2 gün sürecek etkinlik hakkında bilgi veren Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, "Zorlu kış günlerinde Suriyeli ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Gönüllü kadınlarımızın desteği ile bu etkinliği hayata geçirdik. Elde edilen tüm geliri Suriyeli ve Gazneli kardeşlerimizin, barınma ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için bu bölgelere ulaştıracağız" dedi.

Yoğun ilgi gören etkinliğe ev hanımlarının yanı sıra hayır sever işadamı ve esnaflar da destek verdi. Yalçın, destek olan gönüllü ev hanımları ve vatandaşlar ile esnaflara teşekkür ederek, herkesi Çarşamba günü de devam edecek etkinliğe davet etti. - BARTIN