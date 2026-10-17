Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kızılay heyeti Tuğgeneral Mustafa Baş'a Kurumsal Gümüş Madalya takdim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılay heyeti Tuğgeneral Mustafa Baş'a Kurumsal Gümüş Madalya takdim etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Türk Kızılay heyetini makamında ağırladı. Ziyarette, insani yardım faaliyetlerine sunduğu katkılardan dolayı Baş'a Kurumsal Gümüş Madalya takdim edildi.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Türk Kızılay heyetini makamında ağırladı. Ziyarette, Baş'a insani yardım faaliyetlerine sunduğu katkılardan dolayı Kurumsal Gümüş Madalya takdim edildi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın, Batı Anadolu Bölge Müdürü Dr. Ali Mumcu, Genç Kızılay Genel Merkez Başkan Yardımcısı Tayyip Yılmaz ve Kütahya Kızılay Kan Merkezi ekibi, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Türk Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ve bu çalışmalara sağlanan katkılar dolayısıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmalarının öneminin öne çıktığı ziyarette, Tuğgeneral Mustafa Baş'a desteklerinden dolayı Kurumsal Gümüş Madalya takdim edildi.

Kızılay heyeti, insani yardım faaliyetlerine verdiği katkılardan dolayı Tuğgeneral Mustafa Baş'a teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 98 sitede yayınlandı.
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli

Biri büyükşehir 9 başkan daha AK Parti'ye geçiyor! İsimleri bile belli
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında iki başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

2. dalga operasyonda sağ ve sol kolu tutuklandı, 9 kişi itirafçı oldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

Dev indirim için tarih belli oldu
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor

Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu

İmamoğlu 4 gün süren savunmasını Hz. Ali'nin sözleriyle tamamladı
Selden geriye kalan manzara havadan görüntülendi! Tam 40 araç

Araçlarının başına geldiler, kapılarını bile açamadılar