Kızılay, Güney Ege Kan Alma Merkezi'nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Güney Ege Kan Alma Merkezi azalan kan stokları nedeniyle farkındalık oluşturmak için il protokolünü kan bağışında bulunmaya davet etti. Protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlarda kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Kan stoklarında azalma yaşayan Kızılay farklı etkinliklerle vatandaşlara ulaşmayı hedefleyerek kan bağışı kampanyalarını sürdürüyor. Denizli'de kent merkezinde 5 noktada sabit kan alma faaliyetleri yürüten Kızılay, gezici araçlarıyla da her gün kentin farklı noktalarında kan alma işlemlerini gerçekleştiriyor. Kızılay Güney Ege Kan Alma Merkezinde il protokolünün katılımıyla farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir etkinlik düzenlendi. İl protokolü gün içerisinde Kan Alma Merkezine gelerek kan bağışında bulundu. İl protokolünün yanı sıra bölge halkı da Kızılay'a kan bağışında bulunarak etkinliğe katıldığın görüldü. Kan bağışçılarına ise Kızılay logolu kupalar hediye edildi.

"Zor zamanda kan bulabilmek için bağış yapmamız gerekiyor"

Kan alma bağışına katılan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Kan bağışı noktasında destek olmak için Kızılay Denizli il Şube Başkanlığının yapmış olduğu 'Kan Bağışı' kampanyasını katıldık. Tabi ki Kızılay sadece kan ile alakalı değil hem ülkemizde hem de dünyada mazlumlarının yanında her türlü yardıma koşan ve ilk varan ekiplerden birisidir. Özellikle Kızılay Türkiye'mizin ve Denizli'mizin göz bebeği. Bizde bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonrada tüm Kızılay ekibinin yanındayız. Bütün vatandaşlarımız ve Denizli hemşerilerimize zor zamanda ihtiyacımız olan kanı tekrardan hızlı bir şekilde bulabilmek için bizimde kan bağışı gerektiğini de Denizli hemşerilerime hatırlatmak isterim. Allah zor durumda hiç kimseyi bırakmasın ama zor durumda kaldığımızda da ilk koşan ve kan ihtiyacında da ilk müracaat eden ekipte Kızılay olduğunu unutmayalım. Bu arada kan vermek isteyen kardeşlerimize buraya davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ