Kızılay gönüllülerinden şehitliğe ziyaret

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi gönüllüleri, Şehitler Haftası kapsamında Ağrı Merkez Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gönüllüler, şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, Türk Kızılayı yetkilileri bu tür ziyaretlerin toplumsal birlik ve dayanışma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Her yıl düzenlenen ziyaretlerin, gönüllülük bilincini pekiştirdiği ve gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını artırdığı belirtildi. - AĞRI